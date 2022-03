Al Teatro Kismet Antonio Rezza in scena nel week-end con 'Bahamuth'

Ad aprile al Teatro Kismet l’attesissimo ritorno di Flavia Mastrella e Antonio Rezza che firmano il nuovo appuntamento della Stagione 2021.22 ‘Tutto Cambia’. Sabato 2 aprile alle ore 21 e domenica 3 aprile alle ore 18 all’Opificio delle Arti va in scena Bahamuth, produzione RezzaMastrella|La fabbrica dell’attore|Teatro Vascello.

Sul palcoscenico Antonio Rezza, con Ivan Bellavista e Neilson Bispo Dos Santos, per raccontare attraverso il simbolismo teatrale un’umanità varia e l’arrivo di Bahamuth, l’essere supremo. L’opera, liberamente associata al Manuale di zoologia fantastica di J.L. Borges e M. Guerrero, vede un punto focale nella costruzione scenografica: sul palco la scatola, giocattolo di metallo, legno, stoffa verde e aria, determina un vincolo formale e provoca un’urbanizzazione dello spazio composto di piani d’aria, definiti da rette quasi mai parallele.

Il susseguirsi delle vicende è una costruzione creata con le regole del montaggio cinematografico; Bahamuth si svolge in uno spazio esterno-interno che logora la percezione del tempo e lo reimposta. La sequenza drammaturgica è costruita mettendo in relazione i frammenti di storie con i movimenti e con i ritmi sonori della parola recitata in corsa. La triade parola-corpo-spazio si manifesta in forma biforcuta, a tratti sintetica e metaforica e in altri momenti estremamente rappresentativa.

Biglietti a partire da 20 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F) e sul circuito Vivaticket. Per info 335 805 22 11 – 080 579 76 67. Botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22 F, Bari) attivo dal martedì al venerdì ore 17:00-19:00 e due ore prima dello spettacolo. E per chi possiede la myWorld card di Teatri di Bari, è previsto il rimborso del 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android). Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it.

RezzaMastrella | La Fabbrica dell'Attore | Teatro Vascello

BAHAMUTH

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista e Neilson Bispo Dos Santos

habitat: Flavia Mastrella

(mai) scritto da Antonio Rezza

assistente alla creazione: Massimo Camilli

liberamente associato a ‘Manuale di zoologia fantastica’ di J.L. Borges e M. Guerrero

luci e tecnica: Daria Grispino

organizzazione: Marta Gagliardi, Stefania Saltarelli

foto di scena: Stefania Saltarelli

macchinista: Andrea Zanarini

sartoria Silvana Ciofoli

metalli CISALL

Tre prologhi, un corpo

Un uomo steso fa le veci del tiranno.

E cede il passo all’atleta di Dio che volteggia sulle sbarre con le braccia della disperazione.

E poi un nano, più basso delle sue ambizioni, che usa lo scuro per fare, e la luce per dire.

Frattanto qualcuno cade dall’alto e si infila i piedi nella gola.

E quindi la realtà figurata delle vittime del povero consumo, connotate da assenza di astrazione, con il

padrone unto dall’autorità del denaro.

Ma si affaccia Bahamuth, l’essere supremo, che dopo breve apparizione si sottrae al tempo e al giudizio.

E il gran finale, con i personaggi a fare la figura degli sguatteri mentre l’autore che li muove è il gerarca dalla

lingua biforcuta.

L’autore è il male dell’opera.

La scatola, giocattolo di metallo, legno, stoffa verde e aria, determina un vincolo formale e provoca

un’urbanizzazione dello spazio composto di piani d’aria, definiti da rette quasi mai parallele.