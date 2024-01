Pierluigi Balducci e Vincenzo Maurogiovanni a Corato con un omaggio al mondo del cinema

Prezzo non disponibile

I concerti del duo sono un singolare omaggio dei due bassisti al mondo del cinema. Il titolo stesso dei loro album trae ispirazione dalle trilogie cinematografiche. Nel loro primo capitolo i due hanno scelto per passione alcune colonne sonore cinematografiche, firmate da autorevoli compositori, come Piero Piccioni, Michel Colombier, Ennio Morricone, John Williams e tanti altri ancora, interpretandole con la visuale dell'improvvisazione, dell'interplay e del dialogo.

Nel secondo capitolo della loro "trilogia cinematografica", Pierluigi Balducci e Vincenzo Maurogiovanni continuano ad esplorare il mondo delle emozioni legate alle colonne sonore. Con passione e sensibilità, unite alla leggerezza e all'umorismo che contraddistingue i loro concerti, i due si dedicano ad alcuni temi a loro cari, da quelli del grande cinema americano (Gran Torino o i Flintstones) a quelli legati al cinema italiano: il grande Morricone di Nuovo Cinema Paradiso e Bianco Rosso e Verdone, John Williams di "Schindler's List", l'Armando Trovajoli di Matrimonio all'italiana, il tema intriso di sicilianità de L'uomo di Vetro e perfino un omaggio alla commedia scollacciata degli anni '80.

Senza dubbio, questa peculiare formazione nasce da una profonda e reciproca stima, umana e professionale, tra due 'fratelli di basso', musicisti prima che strumentisti. Ciò rende lieve, naturale, leggero, l'incontro tra due strumenti che solitamente non convivono nella stessa band. Balducci e Maurogiovanni fanno del basso elettrico uno strumento espressivo a tutto tondo, ne sorpassano i confini e ne fanno scomparire i contorni, per dipingere paesaggi musicali densi di interazione e momenti di lirismo.

BIOGRAFIE

1. PIERLUIGI BALDUCCI Bassista, compositore, didatta

Bassista e compositore tra i più attivi della scena jazzistica italiana, Pierluigi Balducci si è esibito sui palchi di festival e jazzclubs in Italia, in Europa, Asia, Sud America, collaborando con musicisti quali Ernst Reijseger, Robert Bonisolo, Roberto Ottaviano,

Luciano Biondini, Gabriele Mirabassi, Javier Girotto, Michele Rabbia, Antonio Tosques, John Taylor, Paul McCandless, etc. E’ attualmente membro del trio Amori Sospesi, con Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno, trio col quale ha pubblicato due dischi: “Amori Sospesi” (2016) e “Tabacco e caffè” (2021).

Come leader e compositore, ha pubblicato a suo nome diversi album; negli anni 2000/2005 ha pubblicato tre dischi da leader con l’etichetta Splasc(h) Records di Peppo Spagnoli. A partire dal 2006 è artista della Dodicilune, che ha prodotto e pubblicato gli ultimi suoi sei dischi da leader o da co-leader, due dei quali in quartetto con John Taylor, Paul McCandless e Michele Rabbia. Ha all’attivo performance live per emittenti radiofoniche quali la nostra Radiotre, l’austriaca ORF, la coreana MBC e la tedesca Bayerischer Rundfunk. Rai Radio Tre lo ha intervistato nel giugno 2017 dedicando al disco ‘Evansiana’ una puntata di RadioTre Suite, mentre le riviste Musica Jazz e Jazzit gli hanno dedicato spesso ampie interviste. I suoi dischi sono stati frequentemente recensiti alla stampa specializzata italiana e estera. Il “Jazzit Award” promosso dalla rivista Jazzit lo include ormai da molti anni nella top ten dei migliori bassisti elettrici italiani di jazz. E’ endorser dei prestigiosi marchi italiani Meridian Guitars e GR Bass. E’ docente di Basso elettrico e di Tecniche di improvvisazione al Conservatorio “Duni” di Matera.

2. VINCENZO MAUROGIOVANNI, bassista, compositore, didatta

Vincenzo Maurogiovanni è uno tra i più poliedrici e interessanti bassisti italiani. Il suo caratteristico approccio stilistico allo strumento non è meramente ed esclusivamente incardinato sull'aspetto ritmico, bensì si focalizza accuratamente sul concetto armonico- melodico. Questa sua particolare concezione gli permette di costruire, regolarmente, improvvisazioni assai stimolanti e totalmente scevre di banalità.

Si pone all'attenzione del panorama internazionale nel 2007 con la vittoria all'Euro Bass Day di Verona, Italia, e nel 2010 conseguendo il primo premio nel concorso BassMaster di Zagabria, Croazia. È impegnato come didatta, ear trainer, compositore e musicista.

Alcune delle sue collaborazioni ed esibizioni: Virgil Donati, Jazzphony Orchestra, Michael Manring, John Stowell, Randy Brecker, Gianni Iorio, Pasquale Stafano, Pierluigi Balducci, Dario Chiazzolino, Roberto Ottaviano, Enzo Zirilli, Aaron Spears, Phil Maturano, Mirko Maria Matera, Gaetano Fasano, Tuck & Patti, Dennis Chambers, Gene Jackson, Nando Di Modugno, Gianlivio Liberti, Pierluigi Villani, Francesco Villani, Gianni Bardaro, Giovanni Falzone, Mino Lanzieri, Michele Campobasso, Robertinho De Paula, Gaetano Partipilo, Giovanni Giorgi, Rocco Zifarelli, etc.