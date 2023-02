Al Teatro Piccinni di Bari lo spettacolo di danza contemporanea “Ballade” della MM Contemporary Dance Company

Sabato 18 febbraio, per la stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, va in scena sul palco del Teatro Piccinni, in esclusiva regionale, lo spettacolo di danza contemporanea “Ballade” della MM Contemporary Dance Company (sipario ore 21.00).

Un evento imperdibile, che ha già registrato il tutto esaurito, a firma di due tra i coreografi italiani più apprezzati al mondo, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli, che per questo spettacolo hanno vinto il premio Danza&Danza come miglior produzione italiana 2022.

Tante le attività collaterali: lo stesso giorno dello spettacolo, dalle 10:00 alle 13:00 la MM Contemporary Dance Company realizzerà due sessioni di workshop nelle aule danza del liceo coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari, a cura di Enrico Morelli e di Michele Merola, direttore artistico della Compagnia. Il pomeriggio, invece, gli allievi dello stesso liceo coinvolti nel programma “alternanza scuola-lavoro”, assisteranno alle prove dello spettacolo al Teatro Piccinni e, al termine delle stesse, incontreranno la compagnia. Alle 21:00, prima dell’inizio dello spettacolo, è inoltre in programma la presentazione del video-contest “Racconta la tua danza” dedicato alle scuole di danza di Bari e dintorni: saranno proiettati i tre video finalisti e, al termine proiezione, il pubblico presente sarà invitato a votare quello maggiormente apprezzato. Subito dopo, sempre prima dell’inizio dello spettacolo, Maria Luisa Buzzi, giornalista e critica di danza, direttrice di Danza&Danza e Danza&Danza International, introdurrà gli spettatori alla visione di “Ballade”.

Sotto il titolo “Ballade” la MM Contemporary Dance Company presenta un nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. I brani, interpretati dai danzatori della MMCDC, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse: “Elegia” di Morelli su musiche di Chopin e Villarosa, racconta la nostra epoca attuale, periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio; mentre “Ballade” di Bigonzetti e con le musiche di CCCP – Fedeli alla linea, Leonard Cohen, Prince e Frank Zappa, è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca.

