Ballando con le Stelle, a Giovinazzo due serate di straordinaria energia: tra i numerosi ospiti, Mattia Zenzola e Anna Tatangelo

Saranno due serate di straordinaria energia, grandi ospiti e danza, quelle che andranno in scena venerdì 4 e sabato 5 agosto, a partire dalle 20,30, a Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emaneuele II, per la quattordicesima edizione di «Ballando con le Stelle»: la manifestazione organizzata dal Cuban Club Bari, con la direzione artistica di Antonella Illuzzi, è da anni uno degli appuntamenti clou dell’estate pugliese, fiore all’occhiello per la grande piazza centrale di Giovinazzo che si riempie di pubblico, prestigiosi ospiti e tantissime sorprese.

Si parte venerdì 4 agosto con il Fashion Disney Show (a cura di Fantasilandia), seguito da «Il Re degli ignoranti», uno speciale tribute show dedicato al mito di Adriano Celentano, l’artista più amato e discusso dello spettacolo italiano. A portare in scena l’energia, le canzoni, il look e le movenze del molleggiato più famoso d’Italia sarà Maurizio Schweizer, la cui naturale somiglianza fisica e vocale con Celentano lascia di stucco. Così, «Il Re degli ignoranti» sarà un viaggio tra le più belle canzoni di Celentano, con la voce di Schweizer che stupisce e le movenze che tolgono il fiato: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare, tutto viene eseguito con una facilità e una scioltezza impressionanti. Per completare la magia, Maurizio indosserà costumi perfettamente identici a quelli utilizzati da Celentano in diversi periodi della sua carriera: cinque diversi look realizzati nei minimi dettagli, compresi accessori vintage. La stessa cura maniacale è stata dedicata alla parte musicale: l’ampio organico che accompagna Schweizer permette di ricreare arrangiamenti fedeli all’originale, eseguiti da dieci musicisti professionisti. Non mancano i momenti comici, estratti da celebri film e concerti del Molleggiato. L’impatto scenografico non sarà da meno, con un gigantesco ledwall sul fondale, per uno spettacolo che ha all’attivo centinaia di repliche, in Russia, Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Ucraina, Spagna, Svizzera, Lettonia, Kazakistan, Germania, Austria, Croazia, Israele, Cipro, Azerbajan, Moldova e Turchia.

Sabato 5 agosto, alle 20,30, un’altra serata clou concluderà in bellezza «Ballando con le Stelle»: con la conduzione di Max Boccasile, sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II, si alterneranno Mattia Zenzola, l’ultimo giovanissimo trionfatore di «Amici di Maria De Filippi», e Anna Tatangelo, che si esibirà in una delle tappe più attese del suo live tour 2023. Per Zenzola sarà una serata più che speciale: il diciannovenne ballerino nato a Valenzano, specializzato nel ballo latino-americano, è cresciuto artisticamente proprio al Cuban Club Bari, la scuola di danza di Giovinazzo dove Mattia ha mosso i primi passi come ballerino sin dall’età di 8 anni, con la guida di Antonella Illuzzi.

Quanto ad Anna Tatangelo, lo scorso 28 aprile è iniziato ufficialmente il tour 2023 che sta portando l’artista laziale anche in diverse date internazionali, tra cui Liegi in Belgio e Schaan in Liechtenstein. La cantante, originaria di Sora (Frosinone), classe 1987, vanta già una lunga carriera alle spalle: ha iniziato a esibirsi da giovanissima ed è diventata famosa grazie al suo primo Festival di Sanremo all’età di 15 anni, nel quale si esibì con il brano «Doppiamente Fragili», con cui vinse nella sezione Nuove Proposte. Nel corso della sua lunga carriera musicale ha conquistato già diversi dischi d’oro, ma ha anche altre esperienze artistiche nel mondo dello spettacolo come la partecipazione, nelle vesti di giudice, alla quarta edizione di X-Factor nel 2010, la conduzione del programma «Scene da un matrimonio» o la vittoria a «Celebrity Masterchef Italia». In concerto porterà tantissimi successi molto amati dai suoi fan, come «Un nuovo bacio», «Ragazza di periferia», «Essere una donna» e tanti altri.

La serata del 5 agosto sarà inoltre impreziosita dal defilè di alta moda a cura di «Ghirlande» e dal fashion dance show di «Miss Baby Asselta». Per info e acquisto biglietti: 347.73.63.075 - 348.79.52.288.