A Giovinazzo 'Ballando con le stelle', tra gli ospiti i Gemelli di Guidonia e la migliore tribute band di Biagio Antonacci

Per la loro quindicesima edizione hanno pensato a un programma ancora più scoppiettante, all’insegna della musica di qualità e della grande comicità. Senza dimenticare l’energia del ballo, che da sempre contraddistingue il loro lavoro. Saranno due serate di straordinaria energia, ospiti e danza, quelle che andranno in scena venerdì 2 e sabato 3 agosto, a partire dalle 20, a Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele II: «Ballando con le Stelle…Live in Giovinazzo» è la manifestazione organizzata dalla ASD Cuban Club Bari, con la direzione artistica di Antonella Illuzzi e la conduzione di Max Boccasile, ormai da anni uno degli appuntamenti clou dell’estate pugliese, fiore all’occhiello per la grande piazza centrale di Giovinazzo che si riempie di pubblico, prestigiosi ospiti e tantissime sorprese.

Si parte venerdì 2 agosto con quella che, secondo gli addetti ai lavori, è ritenuta la migliore tribute band a livello europeo di Biagio Antonacci: i «ContagioBiagio», guidati dal frontman Andrea Bellina, sono diventati celebri soprattutto dopo la partecipazione alla trasmissione di Carlo Conti «Tale e Quale Show» su Rai 1 nel 2022, con una interpretazione perfetta e sorprendente di uno dei migliori successi del grande cantautore milanese (di origini pugliesi), «Non vivo più senza te».

«ContagioBiagio» nasce dalla ricerca attenta e accurata fatta di sonorità e di elementi, che fondendosi insieme riescono a ricreare quell’atmosfera tipica dei concerti di Antonacci. «Ovviamente non vogliamo sostituirci al nostro caro “capitano” Biagio - spiega Andrea Bellina -, ma semplicemente cercare di trasmettere qualcosa che possa far stare bene chi ascolta, anche se ciò accadesse soltanto per un attimo. Ciò che chiediamo al pubblico è di provare a chiudere gli occhi e ascoltare con il cuore, per ripercorrere insieme tutta la carriera artistica del nostro “poeta”, e brano dopo brano accorgersi di essere stati rapiti dalla musica, circondati dal caldo abbraccio delle parole, essere stati, appunto, “contagiati“».

Sabato 3 agosto un’altra serata clou concluderà in bellezza «Ballando con le Stelle…Live in Giovinazzo»: toccherà ai Gemelli di Guidonia fare da mattatori assoluti in uno show attesissimo, con uno spettacolo fatto di numerose gag, canzoni, imitazioni e i tanti personaggi a cui ci hanno abituato negli anni. Loro sono Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, tre fratelli napoletani di straordinaria simpatia: cantanti, comici, intrattenitori e speaker radiofonici. La loro popolarità è cresciuta a dismisura dopo la vittoria di «Tale e Quale Show» nel 2022, e grazie alle loro partecipazioni radiofoniche e televisive insieme a Fiorello. Nello spettacolo vi sarà come sempre un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e giocare insieme al pubblico. Non mancheranno racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana i fratelli Acciarino, con le loro voci, danno vita a performance straordinarie. Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia viene raccontata attraverso la musica, che ha infinite potenzialità per divertire ed emozionare.

La serata del 3 agosto sarà allietata anche dal defilè di alta moda «Griffe Sposa» e dal fashion dance show Miss Baby Asselta. «La seconda serata si concluderà con una sorpresa - anticipa la direttrice artistica Antonella Illuzzi -, che sveleremo più in là, e che lascerà il pubblico a bocca aperta». Non mancheranno, come sempre, le coreografie e i ballerini del Cuban Club Bari, ad impreziosire tutto il contesto di «Ballando con le stelle…Live in Giovinazzo».

Per info e acquisto biglietti: 348.795.22.88 - 342.094.52.00 - 376.193.49.81. Tutti i dettagli sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram del Cuban Club Bari.