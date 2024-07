Balsignano e la sua storia

Visite guidate gratuite per scoprire il Casale di Balsignano, scrigno d'arte nelle campagne tra Bitritto e Modugno. Gestito dal comune di Modugno è possibile scoprire importanti tracce di affreschi nel complesso della chiesa di Santa Maria e architettoniche con la visita della chiesa di San Felice.

Le mura del XIV secolo cingono ancora il profilo dell'antico abitato oggi occupato da un uliveto secolare.



Le visite guidate sono incluse nel biglietto di ingresso, non è necessario prenotare.



Il casale è raggiungibile facilmente in auto seguendo le indicazioni per Modugno sulla Sp di Cassano, svincolo Bitritto sud.



Maggiori informazioni via facebook alla pagina https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo