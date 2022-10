Bambine e bambini festeggiano Halloween riportando i genitori in pista

Domenica 30 ottobre in occasione della festa di Halloween, il DF Theatre di Bisceglie (BAT) proporrà il party “Halloween in family” una festa a tema pensata sia per i più piccoli, con varie attività a loro dedicate, che per i loro genitori, ragazze e ragazzi che in passato hanno frequentato la discoteca.

Streghette, diavoletti, pipistrelli, mostri e fantasmini che riempiranno la discoteca biscegliese avranno modo di divertirsi con giochi, scherzetti e balletti a cura della Frog Entertainment, agenzia di Molfetta che con il suo staff si dedicherà al divertimento più piccoli. Sempre per loro ci sarà a disposizione l’hairstyle molfettese, operante a Bari, Salvo Binetti. Lui, insieme ai suoi collaboratori si occuperanno del trucco e del parrucco dei più piccoli per rendere i loro travestimenti più “terrificanti”. Per le mamme e i papà, ma senza escludere i piccoli, ci saranno le selezioni musicali del dj Ignazio Ricchiuti che farà ballare tutti con le hit del momento e i grandi successi del passato.

Al DF Theatre dopo il party “Halloween in Family”, che anticipa la notte delle streghe e delle zucche, seguirà il giorno dopo lunedì 31 ottobre, “Halloween Ultrapop” durante il quale sarà proposto lo showcase del rapper Luchè.

Nato a Napoli nel 1981, Luca Imprudente nome anagrafico del cantante, è cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, ed è considerato tra i pionieri dell'hip hop napoletano. Durante la sua esibizione proporrà alcune sue hit, tra le quali “Dove volano le aquile”, “la notte di San Lorenzo”, “Stamm fort”, “Parliamo”, “Non abbiamo età” e il nuovo singolo “Purosangue”.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 3460389105

Apertura: 17.30