Piazze d’Estate 2023, secondo weekend dedicato a famiglia e infanzia con Bambini in Festa

Dopo il debutto nello scorso fine settimana con Birra in Festa in largo Porta Grande, Piazze d’Estate 2023, il calendario di eventi e appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl si sposta in Villa Comunale Tacconi per un weekend tutto dedicato alla famiglia e all’infanzia.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023, dalle ore 18 alle ore 22, infatti, in uno dei luoghi più suggestivi di Castellana, in programma Bambini in Festa - Estate 2023, appuntamento tutto orientato ai giovanissimi con tre giorni di giochi e divertimento in un’area ludica da 60 postazioni circa con giochi in legno, laboratori artistici di pittura su tela e teatro comico con il clown Lacoste (a partire dalle ore 20,30 circa). Accesso gratuito alla Villa Comunale Tacconi, fruizione libera.

Il secondo weekend di Piazze d’Estate 2023 sarà caratterizzato anche da un tris di eventi alle grotte di Castellana: venerdì 23 giugno 2023, alle ore 20,30, presso l’Osservatorio astronomico del Museo Anelli “Una Notte con Sirio”, sabato 24 giugno 2023, alle ore 21, nella Grave del complesso carsico castellanese Hell in the Cave - Versi danzanti nell’aere fosco, domenica 24 giugno 2023, alle ore 18,30, Speleofamily, avventura sotterranea per tutta la famiglia.

Speleofamily è una visita che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico. Guidati da Speleologi professionisti si parte per l’esplorazione multisensoriale dove a far luce ci sarà solo il piccolo fascio prodotto dal proprio caschetto. Il tour entusiasma particolarmente i partecipanti che si sentiranno esploratori per un giorno. Consigliata l’esperienza in famiglia, dove anche i più piccoli saranno stimolati dal fascino della natura. L’accesso ai bambini è consentito dai 4 anni in su.

Per quanto riguarda gli appuntamenti di Una Notte con Sirio, Hell in the Cave e Speleofamily, info sui biglietti disponibili al link shop.grottedicastellana.it.

Piazze d’Estate 2023

Il programma del weekend

Venerdì 23 > Domenica 25 giugno 2023, dalle ore 18 alle ore 22

Bambini in Festa - Estate 2023

Area ludica con 60 postazioni giochi in legno, laboratori artistici di pittura su tela e spettacoli comici

Villa Comunale Tacconi

Venerdì 23 giugno 2023, ore 20,30

Una Notte con Sirio - Osservatorio astronomico

Museo Anelli - Grotte di Castellana

Sabato 24 giugno 2023, ore 21

Hell in the Cave

Grotte di Castellana

Domenica 25 giugno 2023, ore 18,30

Speleofamily

Grotte di Castellana

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.