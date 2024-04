Bambini in marcia per la terra

Sabato 20 aprile lasciamo la nostra sede e scendiamo in piazza per difendere il futuro dei nostri piccoli amici, per salvare il pianeta e per dire un forte "No" all'inquinamento, con Bmbini in marciABAMBINI IN MARCIA



Per chiunque voglia aggregarsi con gli amici di BimBumBam ci diamo appuntamento alle ore 16.00 presso la nostra, Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi -

- presentarsi con maglietta bianca e pantaloni/jeans neri.

- è' necessario PRENOTARSI ai numeri 3403495018-3406190019 entro le ore 21 di Venerdi 19 Aprile.





La Marcia è organizzata in rete con altre realtà cittadine (Legambiente, le Scuole D'Infanzia "L'Arcobaleno" e "Giardino dei bimbi", Scout, Caritas, La Casa di Santa Luisa)