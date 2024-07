'Bambola a chi?' con Roberta Carrieri in scena al Teatro Kismet

Orario non disponibile

Quando Dal 11/07/2024 al 11/07/2024 solo oggi Orario non disponibile

La prima e unica cantautrice e ventriloqua al Teatro Kismet di Bari per il debutto nazionale del suo nuovo spettacolo. Giovedì 11 luglio prosegue a Bari la rassegna Meraviglie d’estate, a cura di Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet, con Bambola a chi?

Accompagnata dalla chitarra acustica di Vito Ottolino e dai suoi inseparabili – e irriverenti – pupazzi, Roberta Carrieri porta a Bari uno stand-up concert divertente e toccante allo stesso tempo, raccontano con autoironia la perdita di identità in un’epoca in cui tutto si consuma velocemente e la vita rincorre invano il tempo che passa. Uno spettacolo che propone canzoni, monologhi, dialoghi e duetti con e senza pupazzi.

L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info si può chiamare il numero 3358052211 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Il botteghino del teatro è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

La rassegna Meraviglie d’estate rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti. Il programma completo sul sito www.leduebari.it.

Il programma completo è disponibile sul sito www.leduebari.it.