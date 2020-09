A Rutigliano nell’ Arena del Parco Urbano la proiezione del film ''La bambola vivente'' accompagnata dal concerto degli Afrodiaspora

A cura della Pro Loco Rutigliano, con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, per la rassegna «Cinema muto & live music» è in programma Mercoledì 2 Settembre , alle ore 20.30, nell’ Arena del Parco Urbano di Via Aldo Moro, la proiezione del film «La bambola vivente» del 1924, diretto da Luigi Maggi , pellicola che precorre il cinema di fantascienza in Italia.

La visione del film sarà accompagnata dal concerto degli Afrodiaspora, band formata da Nando Di Modugno (chitarre), Francesco Cinquepalmi (contrabbasso), Cesare Pastanella (percussioni), Rosanna D’Ecclesiis (voce). Il progetto Afrodiaspora racconta in musica il tragitto degli schiavi africani, deportati in America nei secoli passati come forza lavoro, e il ritorno sotto forma di cultura afroamericana al continente di origine. Un evento tanto indegno per l’umanità, quanto fondamentale nella storia della musica, per la quantità di cultura che ha generato, espressa attraverso stili come la cumbia colombiana, il vals peruviano, il jazz afrocubano, il samba brasiliano, il funky e il rhythm and blues nordamericani.

La rassegna «Cinema muto & live music» propone rari film italiani d’inizio ’900, restaurati dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano, e concerti di musica di alta qualità: due spettacoli in contemporanea.

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid.

Info e prenotazioni dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20: tel. 3209041603 (InfoPoint Pro Loco Rutigliano)

