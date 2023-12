Vin brulè, caldarroste e panino con salsiccia a Santeramo in Colle con “Bancarelle Brille”

La Pro Loco G. Tritto di Santeramo in Colle anche quest’anno, di concerto con il Comune di Santeramo in Colle ed il GAL Terre di Murgia, ha organizzato una serie di iniziative volte a far rivivere la magia del Natale.

Si parte il 7 dicembre con la manifestazione “Bancarelle Brille”, giunta alla tredicesima edizione. Dalle ore 18 alle ore 23 in Piazza Garibaldi ci saranno le tradizionali bancarelle natalizie, con prodotti artigianali ed enogastronomici locali. Ad allietare le serate artisti di strada ed animazione per bambini, oltre all’immancabile vin brulè, caldarroste, panino con salsiccia e dolciumi vari. Le serate saranno animate da Radio Futura, media partner dell’evento. All’interno del Palazzo Marchesale non mancherà ulteriore intrattenimento con l’Associazione “Italia in Corso”, che a partire dall’8 dicembre allestirà mercatini anche all’interno del Palazzo. Verrà installato altresì il villaggio di Babbo Natale. Domenica 10 dicembre le bancarelle saranno aperte anche di mattina dalle 10 alle 12.30.

Non solo, giovedì 7 gennaio si terrà l’inaugurazione della rassegna dei presepi artistici realizzati dai maestri artigiani del territorio. I presepi saranno collocati nei vicoli del centro cittadino e all’interno di bellissime chiese storiche, che verranno riaperte per l’occasione dopo tantissimo tempo. I presepi saranno visitabili fino al 7 gennaio.

Ulteriori appuntamenti sono quelli con il Presepe Vivente realizzato dai due circoli didattici di Santeramo nelle giornate del 16 e 17 dicembre. Il 21 dicembre, inoltre, si terrà in Chiesa Madre alle ore 21.00 il Concerto del Coro Civico Pro Loco Città di Santeramo “Aspettando la Cometa”, diretto dal Maestro Nicola Sette (soprano Simona Caliandro, Cantante pop Simona Ditommaso e tenore Giuseppe Tarantino) ed accompagnato dall’Orchestra del Levante, Direttore Erica Sette. Il 6 gennaio le festivitià si concluderanno con la “Notte dei doni – la discesa della Befana e dei Re Magi”. A partire dalle ore 20.15 la Befana in carrozza scenderà, dopo i Re Magi, Corso Roma in carrozza elargendo caramelle e dolciumi ai bambini.