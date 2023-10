Banda Osiris in le dolenti note a Polignano a Mare per Ad libitum 9

La Banda Osiris Arriva a Polignano a Mare!



Ad Libitum IX si prepara a scuotere le vostre serate con una carica di risate e musica che non dimenticherete!

"Le Dolenti Note" della leggendaria Banda Osiris non è solo un concerto. È un'esperienza, un'esplosione di gag musicali, aneddoti esilaranti e melodie irresistibili. Un viaggio dove ogni nota risuona con ironia e ogni storia vi farà vedere il mondo della musica sotto una luce completamente nuova.

Tutti a bordo per una serata all'insegna del buonumore e della grande musica.



QUANDO 28 ottobre 2023, ore 21.00

DOVE - Teatro Vignola - Polignano a Mare

BIGLIETTI - https://bit.ly/3ZS7YPn

WHATSAPP - https://bit.ly/45ZTnnF



INFO - biglietteria@eposteatro.com