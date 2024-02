Lo spettacolo Barabba in scena a Bari

Torna al Teatro Kismet di Bari, su quel palcoscenico che nella passata Stagione l’ha visto debuttare, lo spettacolo Barabba, tratto da un testo del compianto Antonio Tarantino. Il vero testamento spirituale del drammaturgo scomparso nel 2020, di cui Teresa Ludovico ha curato la regia, in scena sabato 2 marzo alle ore 21 e domenica 3 marzo alle ore 18 per la Stagione ‘Bagliori’.

A interpretare Barabba – l’altro Cristo – è Michele Schiano Di Cola, che si muove in una torre di sbarre di ferro, prigione da cui cercare una redenzione, pensata dallo scenografo Vincent Longuemare. Il personaggio di Barabba, come si legge nell’introduzione al testo di Tarantino pubblicato nel 2021 da Cue Press, incarna un teatro di emozioni in cui oscillano, come maschere appese a un filo, il nostro bisogno di salvezza, la nostalgia rabbiosa di un fondamento, di un’origine.

Barabba, produzione Teatri di Bari, completa un ciclo che Teresa Ludovico ha dedicato al lavoro del Maestro Tarantino, con la messa in scena dei testi ‘La casa di Ramallah’, di ‘Namur’, ‘Cara Medea’ e ‘Piccola Antigone’. “Nel 1992 ho visto lo spettacolo Stabat Mater di Tarantino interpretato da Piera Degli Esposti – racconta la regista – e sono rimasta folgorata da quel potente flusso di parole fatte di carne. Una scrittura magistrale che mi affascinava e mi intimoriva. Frequentando negli anni il Maestro ho compreso la sua necessità di scorticare le belle parole per trovare la voce, magari rauca, di quella umanità che ha paura dell’altro, che si sente continuamente minacciata e che vive di doppiezza. Le storie di Tarantino si svolgono in interni, in spazi chiusi, ma sono sempre il riflesso del fuori e della Storia. Con leggerezza e ironia riesce a coinvolgere lo spettatore in temi di grande impegno sociale. Barabba forse siamo tutti noi? Imperfetti, ridicoli, mentitori? Schegge impazzite che corrono su e giù alla ricerca di un senso dell’esistenza e della morte”.

Sabato 2 marzo nel foyer è presente lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

Domenica 3 marzo si rinnova l’appuntamento con Lo Spettatore critico: gli artisti incontreranno nel foyer il pubblico insieme alla regista e direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico.

