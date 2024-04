Baratto e Scambio, Mercatino del Giocattolo per Bambini a Madonnella

Sabato 20 aprile, i Giardini Piazza Balenzano saranno il luogo di incontro per un'emozionante giornata di condivisione e sostenibilità, patrocinata dal Presidente del 1° Municipio del Comune di Bari, Lorenzo Leonetti.



Dalle ore 16.30 alle 19, vi invitiamo a partecipare all'iniziativa promossa dall'APS di quartiere Madonnella Republic **Baratto e Scambio: Mercatino del Giocattolo per Bambini**, un'opportunità unica per promuovere la cultura del riuso e della condivisione. Ognuno potrà portare un telo per esporre i propri giochi usati e scambiarli con altri, scoprendo il valore della solidarietà e della sostenibilità.



Durante l'evento, sarà organizzato un coinvolgente **Laboratorio Creativo** in collaborazione con il Centro Sien, dove i piccoli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività con colori, pennelli e materiali creativi.



Grazie alla generosa partecipazione delle attività commerciali del quartiere Madonnella, tutti i bambini potranno godersi una gustosa **merenda**, offerta durante l'evento. Sarà l'occasione perfetta per condividere momenti di convivialità e solidarietà con la comunità.



Vi invitiamo a partecipare numerosi per vivere un'esperienza indimenticabile insieme alla vostra famiglia e alla comunità del Quartiere Madonnella.



Per confermare la vostra adesione gratuita e permettere la riuscita dell'iniziativa vi preghiamo di inviare una mail a info@madonnellarepublic.com con NOME e COGNOME bambino, età e consenso a divulgare eventuali foto e video realizzati durante la giornata.



Appuntamento per un'Avventura davvero magica e divertente!

PARTNER E SPONSOR EVENTO

Tabaccheria De Filippis Flavia (corso Sonnino 114)

Caffetteria Olimpia (corso Sonnino 98)

Farmacia Capochiani (corso Sonnino 120)

Noi Cinque Store (corso Sonnino 135)

Lo Sfizietto (corso Sonnino 106)

Pasticceria Boccia (corso Sonnino 31)

Panificio Cavaliere (via Tanzi 2)

Centro Sien (Largo M. Curi 19)