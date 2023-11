Bari, appuntamenti gratuiti di “Municipi sonori d’autunno”

Al via la nuova edizione autunnale di “Municipi Sonori. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli” che vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta dal maestro Roberta Peroni.

La rassegna, organizzata dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, offrirà ai cittadini di tutti i Municipi l’opportunità di partecipare a otto concerti a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili). Il programma della manifestazione è stato illustrato questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci, dal sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi, dal maestro Roberta Peroni e dai presidenti dei cinque Municipi cittadini.

Il primo appuntamento è in programma sabato 11 novembre, alle ore 20, nella Parrocchia Maria Santissima Addolorata, Don Guanella (Poggiofranco).

Il programma musicale dei concerti propone: di Giuseppe Verdi, da Macbeth, Preludio; di Gioachino Rossini, da Il barbiere di Siviglia, Sinfonia; di Giuseppe Verdi, da La traviata, Preludio; di Amilcare Ponchielli, da La Gioconda, Danza delle ore; di Giuseppe Verdi, da Attila, Preludio; di Gioachino Rossini, da La gazza ladra, Sinfonia; di Pietro Mascagni, da Cavalleria rusticana, Intermezzo; di Giuseppe Verdi, da Nabucco, Sinfonia; di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, Intermezzo; di Nino Rota, da Il cappello di paglia di Firenze, Ouverture.

Gli appuntamenti di Municipi Sonori d’autunno:

· sabato 11 novembre, ore 20, chiesa Maria SS Addolorata, Don Guanella (Poggiofranco)

· domenica 12 novembre, ore 20, auditorium I.C. “Eleonora Duse” (San Girolamo),

· martedì 14 novembre, ore 20, chiesa San Michele Arcangelo (Palese),

· mercoledì 15 novembre, ore 20, chiesa di Santa Maria Maddalena (Carrassi),

· giovedì 16 novembre, ore 20, chiesa Del Salvatore (Loseto),

· venerdì 17 novembre, ore 20, chiesa San Francesco d’Assisi (Japigia),

· sabato 18 novembre, ore 20, chiesa di San Gabriele dell’Addolorata (San Paolo),

· domenica 19 novembre, ore 19.30, chiesa della Natività di Nostro Signore (San Pio).

L’Orchestra del Teatro Petruzzelli

L’Orchestra del Teatro Petruzzelli fin dal suo debutto ha riscosso interesse e apprezzamento da parte del pubblico e della critica.

Nel 2013 è stata invitata dal “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, diretta da Ivor Bolton, ne Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa.

Nel 2014, in occasione del conferimento del “Leone d’Oro” alla carriera a Steve Reich, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Jonathan Stockhammer, ha partecipato con successo al “Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia” nell’esecuzione di musiche del compositore.

Nel 2018, in un lungo tour tenuto in Giappone, ha eseguito Il trovatore di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini nella prima grande tournée all’estero del Teatro pugliese, esibendosi nelle principali città del Giappone e registrando il sold out in tutte le date programmate.

Nel 2019, alla 45ma edizione del Festival della Valle d’Itria, è stata impegnata nella esecuzione integrale dell’opera Ecuba di Nicola Antonio Manfroce, per la regia di Pier Luigi Pizzi.

Anche per le edizioni 2020, 2021 e 2022 del Festival della Valle d’Itria l’Orchestra del Petruzzelli è stato l’organico di riferimento della prestigiosa manifestazione musicale, invito confermato per il 2023.

Nel 2021 l’Orchestra del Petruzzelli è stata protagonista di una prestigiosa rassegna virtuale, trasmessa in streaming sulle piattaforme digitali del Teatro e dedicata a otto compositori italiani intitolata “Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani” che ha vinto il Premio Speciale alla 41esima edizione del Premio della critica musicale Franco Abbiati (2022).

Nell’ambito della prima e della seconda edizione di Aus Italien, l’Orchestra ha eseguito alcune prime esecuzioni assolute, commissionate dalla Fondazione Petruzzelli e che resteranno nella storia del Teatro: di Carlo Boccadoro Dolce e chiara è la notte, per orchestra (2021), di Alessandro Solbiati Cry and prayer, per orchestra (2022), di Fabio Vacchi Wounded nature, per orchestra (2022), di Marcello Panni Ouverture da Concerto, per orchestra, da 4 canti popolari ciociari (2022), di Simone Cardini Scholium: prossimità, altrove, per orchestra (2022), di Andrea Portera Canzoni filantropiche, per orchestra (2022), di Federico Gardella Borealis, per orchestra (2022).

Nel 2022 l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli sono stati in tournée in Germania, dove hanno partecipato all’Internationale Maifestspiele del Teatro dell’Opera di Wiesbaden con una nuova produzione di Aida di Giuseppe Verdi per la regia di Mariano Bauduin e con la Messa da Requiem, per soli, coro misto e orchestra.

I Professori d’Orchestra del Teatro Petruzzelli affrontano abitualmente, oltre ai programmi operistici e sinfonici, composizioni cameristiche e ruoli solistici.

Il maestro Stefano Montanari è il direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

Roberta Peroni, direttore d’Orchestra

Nata a Bari nel 1982, dal 2017 è Direttrice musicale di palcoscenico della Fondazione Teatro Petruzzelli, ruolo che l’ha vista collaborare in qualità di assistente con direttori quali Renato Palumbo, Jordi Bernàcer, Stefano Montanari, Giampaolo Bisanti, Giacomo Sagripanti, Nir Kabaretti, José Miguel Pérez Sierra, Carlo Goldstein, Michele Spotti, Stefan Anton Reck, Antonio Pirolli, Giampaolo Pretto, Pietro Mianiti.

Ha diretto, con apprezzamento di pubblico e critica, le recite di Roméo et Juliette di C. Gounod, nell’ambito della Stagione operistica 2022 del Teatro Petruzzelli.

Ha diretto Il trovatore, Andrea Chénier, Tancredi, Rigoletto, La traviata, Madama Butterfly, Die Walküre, Il barbiere di Siviglia, Cavalleria rusticana, La bohème e Un ballo in maschera nelle versioni matinée del progetto Educational del Teatro Petruzzelli, con la regia di Maria Grazia Pani.

Nell’ambito dei Family Concert della Fondazione Teatro Petruzzelli, ha diretto la Fantasia Scozzese di Bruch, violino solista Ziyun He, le Suite da L’Arlésienne di Bizet, la Sinfonia da I due Figaro di Saverio Mercadante, il Concerto per violino op. 64 di Felix Mendelssohn, violino solista Yuta Kobayashi, la Sinfonia n. 41 K 551 Jupiter e la Sinfonia n.31 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n.104 di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia n. 8 in si minore D 759 Incompiuta di Franz Schubert e la Sinfonia n.1 di Felix Mendelssohn.

Nell’estate 2020 ha diretto l’Orchestra d’archi della Fondazione Teatro Petruzzelli in occasione dei concerti di riapertura del Teatro, con grande partecipazione del pubblico.

Nella primavera 2021 le è stata nuovamente affidata la direzione del concerto di riapertura dopo la seconda chiusura al pubblico del Teatro (in seguito all’emergenza sanitaria) e ha inaugurato, con un concerto dell’Orchestra d’archi della Fondazione Petruzzelli, la Stagione 2022 dei Family Concert (in programma Concerto in Sol maggiore Alla Rustica di Antonio Vivaldi, Holberg suite Op. 40 di Edvard Grieg, St. Paul’s Suite Op. 29, n. 2 di Gustav Holst, Lullaby di George Gershwin,Fuga con Pajarillo di Aldemaro Romero).

Dirige il Six Memos Ensemble, gruppo da camera specializzato nell’esecuzione e divulgazione del repertorio contemporaneo, vincitore del bando PIN della Regione Puglia a supporto dell’imprenditoria giovanile innovativa, fondato con la compositrice Carmen Fizzarotti nel 2018.

Ha composto il brano Plénitude del cd Dolly Today-Around Fauré pubblicato per l’etichetta discografica Stradivarius di Milano; la partitura è stata pubblicata dalla casa editrice Nuova Stradiviarius Edizioni Musicali di Milano.

La partitura del brano Mater dolorosa, per ensemble da camera e voce, è stata pubblicata dalla casa editrice Salatino di Mottola (Taranto) nel 2012.

Per l’Università degli studi Aldo Moro di Bari ha composto e diretto nel 2012 le musiche del cortometraggio animato Angelina, ispirato a La Cenerentola di Rossini, progetto educativo e divulgativo del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate della Facoltà di Lingue.

Per l’ensemble FontanaMix di Bologna, diretto da Francesco La Licata, ha composto il brano Io, nel pensier mio, eseguito nell’ambito del concerto INFINITO (1819/2019) alla luna: 15 messaggi per Giacomo Leopardi presso Budrio, Torri dell’acqua, il 2 dicembre 2019 in collaborazione con il Centro di poesia Contemporanea dell’Università di Bologna.

Per l’orchestra da camera Collegium Musicum di Bari ha composto il brano Amarcord fantasia, per viola e contrabbasso, eseguito presso Villa La Rocca a Bari l’8 giugno 2021 e replicato il giorno successivo presso l’Auditorium Casa della Musica di Ostuni (BR); soliste Francesca Carabellese e Hsueh-Ju Wu.

Roberta Peroni si è diplomata in Direzione d’orchestra con Rino Marrone, in Pianoforte con Angela Montemurro Lentini e in Composizione con Gian Luca Baldi presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

Ha frequentato il Master in Direzione d’orchestra alla Royal Danish Academy di Copenaghen, con Giordano Bellincampi e Michael Schønwandt, nell’anno accademico 2013/2014.

Allieva di Azio Corghi nei corsi di Composizione presso la Regia Accademia Filarmonica di Bologna e l’Accademia Chigiana di Siena dal 2009 al 2011, si è perfezionata in Pianoforte al Mozarteum di Salisburgo con Aquiles Delle Vigne nel 2007.

All’Opernhaus di Norimberga ha svolto, nella Stagione 2012/13, l’attività di répétiteur/assistant conductor in qualità di vincitrice del ‘Leonardo da Vinci’ Program.

Ha frequentato come compositrice il Master di I livello “Musica d’oggi: comporre, eseguire, produrre”, organizzato dal Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, effettuando uno stage presso il Grame di Lione.

Presso il Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Bari, ha fondato e diretto l’Orchestra studentesca nel 2011, eseguendo concerti presso il Castello Normanno Svevo e il Teatro Piccinni di Bari.

Si è laureata con il massimo dei voti in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari.