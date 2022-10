Ritorna in Puglia la BabaFesta!, tanti appuntamenti gratuiti: Incontri, formazione, letture ad alta voce, mostre, anteprime e laboratori

Dopo il successo della prima edizione, ritorna anche quest’anno la BabaFesta, l’appuntamento con la letteratura per l’infanzia che parte dal prezioso lavoro della casa editrice milanese Babalibri. Quest’anno la festa si sdoppia lungo l’asse Bari-Andria, il programma si arricchisce di ospiti internazionali dalla Francia e dall’Inghilterra e le attività si intensificano grazie a una straordinaria sinergia che vede unirsi, come promotori dell’iniziativa, Babalibri, Spine Bookstore, Il Circolo dei Lettori di Andria e la Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e il partenariato e sostegno dell’Alliance Française di Bari. L’obiettivo è quello di dedicare un momento di riflessione e approfondimento al mondo dell’infanzia per stimolare domande e attivare percorsi inesplorati, coinvolgendo appassionati di tutte le età, operatori del settore, studiosi, librai, insegnanti e bambini.

Tre le mostre in programma, visitabili fino all’11 novembre: nel Chiostro della Biblioteca Diocesana di Andria saranno esposte le tavole de I nostri eroi preferiti, 20 personaggi da 20 albi illustrati diventati colonne portanti del catalogo Babalibri; a Bari, invece, il centro polifunzionale Officina degli Esordi ospiterà le mostre Incredibili avventure, tratta dai libri di Joe Todd-Stanton, e Tu sei un poeta!, un omaggio al magnifico universo di Leo Lionni.

Gli autori stranieri si metteranno in gioco con i più piccoli attraverso dei laboratori pensati ad hoc per l’occasione: con Acciuffa la cometa e Ma che casa è? i bambini, guidati da Joe Todd-Stanton, disegneranno la loro idea di casa viaggiante; il workshop La pancia della balena di Barroux sarà un’esperienza creativa alla scoperta della salvaguardia degli oceani; Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau, infine, sveleranno tutti i trucchi che occorrono per realizzare un piccolo albo illustrato nell'incontro dal titolo Il soffio magico. Non solo gli autori, ma anche tante associazioni del territorio parteciperanno alla festa: Madimù, Leggere Coccole, Gigilegge, Sindaco di Madonnella, ma:mamma!, Laportablv e Lapenna delle Storie arricchiranno l’offerta barese con letture ad alta voce, anche in lingua originale e laboratori creativi. Gli eventi si svolgeranno in un atelier a misura di bambino allestito negli spazi di Officina degli Esordi, dove sarà possibile, inoltre, sfogliare un libro o riposarsi tra un incontro e l’altro. Pezzettino e Piccolo blu e piccolo giallo, protagonisti di due celebri albi di Leo Lionni, saranno al centro delle attività baresi ma anche quelle andriesi, a cura della libreria Lapenna delle Storie e della dott.ssa Marialisa Scarano Arteterapeuta. All’interno dell’atelier, la mostra Tu sei un poeta! dove i bambini troveranno Piccolo verde, il tavolo ergonomico, realizzato da ma:mamma!, che reinterpreta l’abbraccio tra piccolo blu e piccolo giallo.

Clou di questa edizione sono gli appuntamenti serali: Barroux e Todd-Stanton saranno protagonisti di uno spettacolare live drawing accompagnato da un dj set. Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau, invece, presenteranno al pubblico dei piccolissimi lo spettacolo teatrale dal titolo Ma dove sarà?

Largo spazio, poi, alla formazione rivolta agli adulti, grazie alla collaborazione con il festival Educare alla letteratura, che ospiterà un ciclo di tavole rotonde dedicato all’importanza della letteratura per l’infanzia, dei libri gioco e della lettura ad alta voce. Da non perdere, infine, l’appuntamento con Educazioni, la collana con cui Babalibri si apre alla saggistica per adulti. A raccontarla, in compagnia di Nati per Leggere, Francesco Cappa, curatore del progetto insieme a Martino Negri.