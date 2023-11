Frankie Hi-Nrg Mc, Murubutu e Claver Gold ospiti di Bari Community Hub, due giorni di eventi dedicati ai giovani e alla musica

Orario non disponibile

Due rassegne culturali di strada a San Pio e al Libertà, oggi e domani, sabato 25 novembre, per festeggiare la conclusione delle attività del progetto BARI COMMUNITY HUB, sviluppato nell’ambito della strategia regionale “PUGLIASOCIALEIN”, finalizzata alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale in Puglia.

Al centro della manifestazione i due community hub comunali, l’Accademia del Cinema dei ragazzi e SPAZIO13, che hanno previsto attività laboratoriali dedicate alla radio e alla street culture, talk con ospiti nazionali della scena rap e urban e momenti dedicati alla musica e all’arte di strada, con il supporto organizzativo del Comune di Bari e di Alcantara Srl.

Gli spazi scelti come palcoscenico degli eventi in programma sono il Ponte Adriatico, al quartiere Libertà, e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi, a San Pio.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati oggi, a Palazzo di Città, dall’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, dai responsabili di SPAZIO13, Roberta Clemente, e dell’Accademia del Cinema Ragazzi, Ruggiero Cristallo, e dal rapper e produttore discografico Frankie Hi Nrg, ospite di punta dell’evento. All’incontro è intervenuto anche il sindaco Antonio Decaro.

Il progetto BARI COMMUNITY HUB, ammesso a finanziamento per un valore di € 2.173.908,63 (fondi FESR per € 1.498.908,63 e FSE per € 675.000), mira a riqualificare e rafforzare i due community hub, SPAZIO13 (oggi interessato da lavori di riqualificazione) e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi, attraverso interventi di ammodernamento degli ambienti e delle dotazioni tecnologiche e un rilancio complessivo dei servizi, al fine di ampliarne e qualificarne la fruizione e migliorarne le performance e l’apertura ai quartieri di riferimento.

Per questo, il Comune di Bari ha selezionato, attraverso un processo di co-progettazione, una rete di realtà locali interessate ad animare i due cantieri e attivare le comunità giovanili con attraverso iniziative di formazione, attivismo urbano, auto-recupero di spazi e interventi di street art. Nasce con questi presupposti la grande festa che vede la programmazione di diverse attività culturali e artistiche nell’Accademia del Cinema dei Ragazzi e la creazione di un community village al Libertà, tra il ponte Adriatico e il PalaMartino. Qui saranno ospitate le principali realtà associative del territorio e dell’artigianato urbano - T.ES.L.A., DA MIC DOJO, Radio Frequenza Libera, Microsolco (RKO), Sk8ong, Sketchmania, Accademia d’Arme Stratos, Ala, Compagnie d’Arme Stratos, Artefatto, Amemi Origami - e l’organizzazione di un workshop di skateboarding rivolto a principianti, ragazzi e adulti, un workshop di breakdance per bambini e adulti, un workshop di sketch-mania con un’immersione nel mondo dei graffiti e l’innovativo contest di freestyle rap DA MIC DOJO. A raccontare ai giovani del quartiere la loro esperienza di attivismo sociale e urbano, attraverso l’arte e la musica, due personalità di rilievo del panorama rap italiano, Murubutu e Claver Gold, in un talk al Palamartino.

Nel quartiere San Pio, invece, già nei giorni scorsi sono state avviate diverse iniziative, tra cui flashmob, esibizioni musicali, giocoleria, animazione e giochi per bambini e famiglie, con la presenza di street band, animatori/facilitatori e artisti di strada. La conclusione delle attività è in programma questa sera con un ospite d’eccezione, Frankie Hi-Nrg (ieri al centro di un talk con i ragazzi), che sarà protagonista di un djset, e il live di Reverendo e Torto, storici musicisti e rapper baresi, tra i fondatori del gruppo Bari Jungle Brothers.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Di seguito il programma delle due rassegne:

· venerdì 24 novembre, alle 20.00, all’Accademia del Cinema Ragazzi: Enziteto State - of Mind, djset a cura di Frankie hi-nrg mc e live dei Bari Jungle Brothers;

· venerdì 24 novembre, dalle 17.00 alle 21.00, allo Skatepark Ponte Adriatico: villaggio associazioni, workshop di skating e breaking a cura di ASD Sk8ong. Free Sketch Zone e Sketch Contest, a cura di SketchMania;

· sabato 25 novembre, dalle 17.00 alle 21.00, allo Skatepark Ponte Adriatico: Villaggio associazioni, workshop di skating e breaking a cura di ASD Sk8ong. Free Sketch Zone e Sketch Contest, a cura di SketchMania;

· sabato 25 novembre, dalle 18.00 alle 21.30, al Pala Martino: Da Mic Dojo;

· sabato 25 novembre, dalle 21.300, al Pala Martino: Inclusione in Versi - rap, espressione artistica e impegno sociale per il Quartiere", talk su inclusione sociale con Murubutu e Claver Gold. Modera Carlo Chicco, Fondatore e Direttore dell’emittente radio RKO. A seguire showcase di Murubutu e Claver Gold.