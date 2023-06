A Bari una tavola rotonda nel segno di Federico II

Prezzo non disponibile

La città metropolitana di Bari, pur nella sua dignità e tradizione Nicolaiana, ha anche un’altra identità, troppo poco conosciuta. "Riscopriamo la terra di Federico II, Mito, Uomo, Imperatore": è questo l'intento della tavola rotonda 'Bari Città Federiciana' che si terrà giovedì 22 giugno, alle ore 10, presso la sala convegni della Biblioteca metropolitana De Gemmis, a Bari vecchia. L'evento è organizzato dall'associazione territoriale 'Le terre di Federico II' e da Polypheno srl, spin off accademica accreditata Università di Bari, in collaborazione con localtourism. it.

Nel corso dell'incontro si parlerà di Federico II, delle sue opere in generale, e della memoria di Bari, in chiave storica, artistica, scientifica e della salute alimentare. Previsti ospiti dalla Basilicata e un collegamento in streaming con la Calabria. "Il Sud si mobilita nel segno di Stupor Mundi, Meraviglia del Mondo".

Interverranno: il dott. Mario Saluzzi, Presidente Centro Studi Manfredi di Svevia APS, Palazzo S.Gervasio (Pz) -Magnificenze di Federico II; il prof. Nicola Montesano, Storico Medievista ; -Federico II e Bari. Memoria e identità; il prof. avv. Antonio Maria La Scala - Difesa dello Stupor dalle scomuniche Papali; il prof.Luigi Santacroce-Longevità della Dieta Mediterranea Federiciana; Mr. Francesco Barile ideatore Start Up 5.0 Cibus Veritas Food Education.