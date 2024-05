Il 2 giugno alle ore 10.00 appuntamento con "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo"! Un viaggio speciale alla scoperta dei segreti nascosti della nostra incantevole costa! "Partiremo da Bari e navigheremo lungo la costa fino al lungomare monumentale e ci fermeremo nei pressi della Basilica di San Nicola per un bagno in compagnia".

Costo: 45€ (comprensivo di aperitivo) - Per confermare la prenotazione, sarà richiesto un pagamento online di 15€.

Punto d'incontro: Ansa Marisabella

Numero massimo di partecipanti: 10

Non perdere l'opportunità di vivere questa indimenticabile avventura marina! Prenota ora tramite WhatsApp al 3403394708, indicando un cognome e il numero di partecipanti.

Affrettati, i posti sono limitati!



REGOLAMENTO:

Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione eventuali problematiche fisiche

Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione se non sono in grado di nuotare

Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione eventuali intolleranze o se si è vegetariani o vegani

Si avvisa che in barca si sale senza scarpe o eventualmente con scarpette da mare pulite

Si consiglia di indossare un porta cellulare a tracolla e comunque l'organizzazione non si rende responsabile di eventuali cadute in mare di oggetti personali.

Si consiglia di portare capellino e crema solare

Si consiglia di portare telo da mare e ricambio per cambiarsi dopo il bagno. L'imbarcazione è provvista di cabina e bagno a bordo





