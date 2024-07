Bari e i suoi teatri con apertura speciale del Petruzzelli

Prezzo non disponibile

Sabato 27 ore 17.30 appuntamento con l’itinerario “Bari e i suoi Teatri con apertura speciale del teatro Petruzzelli". Attraverso l’analisi degli edifici, la storia della città fra ‘800 e ‘900. La nuova classe borghese emergente intende celebrare i fasti dell’età moderna anche attraverso una vita sociale che ostenta vitalità e interessi culturali. Vi parleremo dei teatri baresi e della loro meravigliosa storia

Costo: 10 euro per la visita (GRATUITA PER I MINORI) + 5 euro di ingresso al Teatro ridotto a 1€ per i minori

Palazzo del Sedile e casa Piccinni, Teatro Piccinni (esterno) e statua, Teatro Margherita (esterno),Teatro Petruzzelli

Punto d’incontro: Teatro Petruzzelli



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.