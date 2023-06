'Bari e il suo sottosuolo' e 'Itinerario del vino e delle cantine storiche'

VENERDI 9 GIUGNO La Proloco di CARBONARA, organizza un' incontro Culturale sulla Religiosità popolare e sulla gastronomia tipica Barese. Saranno presentati i due volumi di Michele Fanelli Editi da Progedit .La serata sarà presentata dal presidente della Proloco di Carbonara Dott Rocco De Adessis, la presentazione sarà effettuata presso il Castello di CARBONARA alle ore 18,30. Sarà una serata all'insegna del gusto e della Devozione popolare e della genuina baresità. INGRESSO E LIBERO PER INFORMAZIONI TEL 080 5210355

Sabato 10 giugno Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA " BARI SOTTOSUOLO" per scoprire tracce della Bari ROMANA, BIZANTINA E NORMANNA, ancora il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC., una cappella bizantina del x sc IN PALAZZO SIMI e ancora il bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 11 giugno è in programma la Visita guidata con itinerario del VINO E DELLE CANTINE STORICHE: "Vedremo cantine come LA CANDINE DE PUZZE, U CEMECE, LA VETTARE, LE TRAVE, HOSTARI SANTI NICOLAY, PANE E AJUINE, MBA GEUANNE E MARIANNE, U CEMECE, CALANDRIDDE". Al termine della visita seguirà una degustazione con i prodotti tipici baresi. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355 PARTENZA ORE 10,30 DA PIAZZA ODEGITRIA