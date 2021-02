Bari e le edicole votive: tra sacro e profano

Sabato 13 ore 17.00 appuntamento con l’itinerario “Bari e le Edicole Votive”. Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.

Costo: 10 euro

Strada del Carmine

Chiesa di San Marco ai Veneziani

Via Filioli

Strada delle Crociate

Corte Alberolungo

Chiesa di San Luca

Chiesa di Santa Chiara

Via Ruggero il Normanno

Punto di incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono