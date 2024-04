Sabato 13 ore 18.00 appuntamento con il percorso di “Bari e le sue leggende – Le storie di Isabella d’Aragona”. Un nuovo percorso alla scoperta di Bari e del suo folclore. Il giorno dopo la festa della Donna una visita guidata pensata per riscoprire due grandi donne che hanno fatto la storia di Bari. Partendo dai giardini Isabella d'Aragona, scopriremo la città pensata dalla duchessa giunta da Milano. Una città dal rinnovato fascino rinascimentale e rafforzata nelle difese. Questo percorso è dedicato a Isabella e sua figlia Bona, donne forti che hanno cambiato la città. Dal castello alla cisterna pubblica passando per amori e intrighi di corte, ascolteremo le storie legate alla sua presenza e alla leggenda della casa del suo amante grazie ai racconti inediti scritti e recitati da Pasquale D'Attoma.

_________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto di incontro: Giardini di Isabella d’Aragona c/o Castello



Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome