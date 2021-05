Sabato 29 appuntamento con "Bari Eclettica - Visita al Palazzo Fizzarotti".

Riprendono le aperture straordinarie del palazzo simbolo dell'eclettismo barese, entreremo nelle sue sale ed ascolterete le storie e vedrete le bellezze volute da Emanuele Fizzarotti e realizzate dal Corradini.

Ci saranno due turni di visita per un massimo di 25 partecipanti a turno:

1° ore 17.00

2° ore 19.00

Costo: 15 euro

Punto d'incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su c.so Vittorio Emanuele II c/o edicola



Avendo posti limitati non ci saranno gratuita e verranno conteggiati come partecipanti anche i bambini.



É obbligatorio leggere e sottoscrivere il regolamento che vi sarà inviato a seguito della prenotazione.



É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.

