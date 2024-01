Bari celebra il Compleanno di Niccolò Piccinni, gli eventi in programma

L’amministrazione comunale, la Delegazione FAI di Bari e il Museo Civico organizzano per il quinto anno consecutivo il “Compleanno di Niccolò Piccinni”, un evento ideato da Micaela Paparella, consigliera con delega alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico, in collaborazione con l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci. In questo modo la città intende rendere omaggio al Maestro Niccolò Piccinni, il grande musicista e compositore, nato a Bari il 16 gennaio 1728 e formatosi al Conservatorio di Napoli, che nel Settecento contribuì a innovare l’Opera Buffa riscuotendo grandissimo successo in Francia, alla corte della Regina Maria Antonietta (1776).

Il programma degli eventi è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dall’assessora alle Culture Ines Pierucci e dalla consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico Micaela Paparella assieme al capo delegazione FAI Gioacchino Leonetti, alla consigliera delegata alla Cultura della Città metropolitana di Bari Francesca Pietroforte e al presidente dell’ATI che gestisce il Museo civico di Bari Francesco Carofiglio. Sono intervenuti alla presentazione anche diversi rappresentanti degli altri partner: quest’anno l’evento, patrocinato da Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari e Museo Civico Bari, è realizzato in collaborazione con Fondo Niccolò Piccinni, Alliance Francaise, Conservatorio Niccolò Piccinni, Circolo della Vela di Bari, associazione I Luoghi della Musica, FIDAPA BPW di Bari, Spazio Art d’Or, associazione Porta d’Oriente, Ensemble il Mondo della Luna e associazione Formediterre.

Di seguito il programma degli appuntamenti:

Lunedì 15 gennaio

· ore 18.30 Anticipazione

Illuminazione artistica della statua di Niccolò Piccinni - a cura di DMB Italia Srl di Marco Iannone - con musiche tratte da brani inediti di musica sacra eseguiti e registrati dall’ensemble Il Mondo della Luna diretto dal Maestro Grazia Bonasia.

Martedì 16 gennaio (296° compleanno di Niccolò Piccinni)

· ore 17.00

Flash Mob presso la statua di Niccolò Piccinni sulle note dello stesso Maestro, a cura dell’associazione culturale I Luoghi della Musica, coreografia di M.L. Rella.

· ore 17.30

Proiezioni sulla facciata del Museo Civico di Bari a cura di Antonio Minelli e Alessia Carreri dell’associazione Formediterre.

· ore 18.30

Brindisi in onore di Niccolò Piccinni a Casa Piccinni: apertura straordinaria e festeggiamenti. Allestimento a cura di Galleria Misia Arte con la collaborazione e i contributi del Liceo artistico “De Nittis- Pascali” Bari e dell’I.P. “Luigi Santarella-Severina De Lilla”. Interviene Maximilien Seren Piccinni, discendente di Niccolò Piccinni.

· ore 20.30

“Piccinni a Paris”, concerto della ICO sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Vito Clemente al Teatro Piccinni: in esecuzione brani tratti dal repertorio di Niccolò Piccinni. Prolusione musicologica di Dinko Fabris.

Giovedì 18 gennaio

· ore 17.30

Concerto al Museo Civico di Bari: l’associazione Porta d’Oriente ricorda Niccolò Piccinni con un concerto in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò Piccinni”.

· ore 20.30

Al Circolo della Vela di Bari (sede Margherita) “La musica “illuminata” di un musicista del ‘700. Piccinni a Parigi”, conversazione a cura del prof. Pierfrancesco Moliterni, con proiezione di passaggi dell’opera piccinniana “Ifigenia in Tauride”. Introduce Giambattista De Tommasi, presidente del Circolo della Vela.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso i Punti FAI Gioielleria Horus e Erboristeria Centro Natura.

Sabato 20 gennaio

· ore 17.00

Al Museo Civico di Bari il convegno “Eroine tra storia, musica e costume ai tempi di Niccolò Piccinni”, a cura di FIDAPA BPW di Bari in collaborazione con l’associazione Spazio Art d’Or.

Relatori: Riccardo Riccardi giornalista/scrittore “Eleonora Pimentel De Fonseca e Luisa Sanfelice: due donne impavide al tempo di Piccinni”; Giovanna Valente pianista, concertista già docente presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari “La figura della donna nella produzione operistica di Piccinni”.

In esposizione abiti e gioielli d’epoca a cura di Marina Corazziari.

Lunedì 22 gennaio

· ore 9.00

Passeggiata guidata per i luoghi di Piccinni, a cura dell’associazione culturale I Luoghi della Musica, partecipano gli studenti dell’I.C. “Grimaldi- Lombardi” di Bari.

Venerdì 26 gennaio

· ore 17.30

Negli spazi dell’Alliance Francaise “Niccolò Piccinni a Parigi (1776-1800)”, conferenza di Michèle Sajous D’Oria.