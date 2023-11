Prezzo non disponibile

Domenica 26 ore 17.00 appuntamento con la "Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere". La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del '900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l'occhio alla nobiltà

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Teatro Margherita, Palazzo Diasparro, Teatro Petruzzelli; Palazzo Cutrignelli; Palazzo Gomes; Palazzo Ex Scuola De Sanctis; Palazzo Isolato; palazzo Atti; Palazzo Scattarelli; Palazzo Mincuzzi; Palazzo Goccia del latte; Kursaal

P.s. Le visite sono agli esterni dei palazzi.

Punto d'incontro: ingresso Teatro Margherita



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.