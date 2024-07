Bari in Jazz, Roberto Ottaviano ed Eternal Love, Letizia Gambi, Simone Prattico & Oriundo Trio e Matia Bazar

La 21ª edizione di Bari In Jazz prosegue con una serie nuovi importanti appuntamenti: dopo i concerti delle Faraualla e di Bokanté, il 16 luglio sarà la volta di Roberto Ottaviano, sassofonista e compositore, noto per le sue collaborazioni con leggende del jazz come Dizzy Gillespie, Art Farmer, Mal Waldron e Chet Baker, che si esibirà in quintetto nel Cortile dell'Istituto Redentore di Bari con il progetto "Eternal Love", che celebra l'Africa, la sua cultura e la resistenza attraverso la musica.

Sempre nel Cortile dell'Istituto Redentore il 17 luglio sarò il turno di Letizia Gambi, talentuosa cantante e pianista italiana, con "All Woman 3D", esclusiva fusione di jazz e passione mediterranea portata sul palco da un ensemble tutto al femminile, e il 18 luglio di Simone Prattico, batterista e compositore, il cui stile unico riflette una perfetta alchimia tra cultura mediterranea e musica afroamericana, in concerto con l’Oriundo Trio, composto dal pianista newyorkese Klaus Mueller e dal bassista brasiliano Acelino de Paula, in una miscela di jazz contemporaneo e atmosfere afro-funk.

Infine, il 19 luglio, il Puglia Village di Molfetta (BA) ospiterà i Matia Bazar, gruppo iconico della musica italiana capace di combinare pop, rock e new wave in maniera sempre sorprendente.

Il programma completo del festival.

ROBERTO OTTAVIANO & ETERNAL LOVE

16 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso: 15,00 euro + d.p.

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese



Roberto Ottaviano sax soprano, clarinetti Marco Colonna, Alexander Hawkins piano

Giovanni Majer contrabbasso, Zeno De Rossi batteria.



Roberto Ottaviano sassofonista italiano nato a Bari. La sua carriera musicale è stata influenzata da grandi nomi come Lester Young e John Coltrane. Ottaviano ha collaborato con numerosi musicisti jazz, tra cui Dizzy Gillespie, Art Farmer, Mal Waldron, Chet Baker e molti altri. Ha suonato in diversi festival di jazz in tutto il mondo e ha insegnato musica jazz presso vari conservatori. Inoltre, è autore del libro “Il Sax: Lo strumento, la storia, le tecniche”. Dal 2018 crea "Eternal Love", un progetto musicale che celebra l'Africa, la sua cultura e la resistenza attraverso la musica, con una coralità potente e unica. Il quintetto, formato da Roberto Ottaviano, Marco Colonna, Alexander Hawkins, Giovanni Majer, Zeno De Rossi, ha pubblicato tre album tra cui "Resonance & Rhapsodies" vincitore del Referendum Top Jazz indetto dalla rivista Musica Jazz per l’anno 2020, “People”. Hanno partecipato a festival nazionali e internazionali, portando il loro messaggio di libertà e redenzione attraverso la musica in tutto il mondo.

LETIZIA GAMBI – ALL WOMAN 3D

17 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

Letizia Gambi voce e percussioni, Elisabetta Serio pianoforte, Giovanna Famulari violoncello, Ilaria Capalbo contrabbasso, Francesca Remigi batteria.



Il gruppo All Woman 3D è nato dalla visione e dalla passione della talentuosa cantante, cantautrice e pianista italiana Letizia Gambi, che ha riunito altre talentuose artiste per creare un ensemble tutto al femminile. Insieme, queste musiciste collaborano per creare una musica unica e coinvolgente che fonde l’eredità del jazz con la passione mediterranea di Letizia: la sua musica è una fusione delle sue radici napoletane-italiane con l’eredità del jazz afroamericano. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Lenny White, Ron Carter, Gato Barbieri, Chick Corea e Wallace Roney12. Il suo ultimo album “Blue Monday” mostra il suo stile personale nell’interpretazione del jazz. Include brani originali scritti da Letizia e Lenny White, nuovi arrangiamenti di standard jazz come “Recordame” di Joe Henderson (con testi scritti da Lenny e Letizia) e tributi a grandi artisti come Lelio Luttazzi, Sophia Loren, Pino Daniele, Amy Winehouse e Doris Day. All Woman 3D ha debuttato nell’International Jazz Day 2021, organizzato dal leggendario Blues Alley Club a Washington DC, sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Washington.



SIMONE PRATTICO & ORIUNDO TRIO

18 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

Klaus Mueller piano e Acelino de Paula basso

Special Guest Sarah Cabral

Definito dalla stampa “un musicista eccezionale di rara versatilità e con una vera e propria vocazione internazionale”, Simone Prattico, batterista e compositore, si distingue per il suo inconfondibile stile di esecuzione, che riflette l’alchimia tra la cultura mediterranea e la musica afroamericana, tratto distintivo e biglietto da visita di questo ricercatissimo batterista, session musician e maestro di groove ibridi che combinano una vasta gamma di stili e linguaggi ritmici. Sulla scia del suo ultimo album Oriundo, acclamato dalla critica internazionale, il trio di Simone Prattico, composto dal pianista newyorkese Klaus Mueller e dal bassista brasiliano Acelino de Paula, ci offre un’affascinante miscela di jazz contemporaneo e atmosfere afro-funk. Un’alchimia accattivante, un suggestivo viaggio musicale.



MATIA BAZAR

19 Luglio 2024

Puglia Village | Molfetta (BA)

Ore 21:00

Ingresso libero

In collaborazione con Puglia Village

I Matia Bazar sono un gruppo musicale fondato a Genova nel 1975 che, nel corso della sua carriera, ha subito svariate trasformazioni, lutti e rinascite. I membri originali della band erano Carlo Marrale, chitarra e voce; Piero Cassano, tastiera e voce, sostituito da Mauro Sabbione nel 1981; Aldo Stellitta, basso e cori; e Antonella Ruggiero, voce. Dopo l’istituzione del gruppo, si è aggiunto anche Giancarlo Golzi, batteria e cori.

Il singolo di debutto dalla band è stato Stasera… che sera! al quale ha fatto seguito Per un’ora d’amore. I due brani hanno conferito agli artisti un discreto successo. Nel corso della loro carriera, hanno collezionato alcune partecipazioni al Festival di Sanremo, ottenendo il successo nel 1983 con Vacanze Romane. Il brano è stato premiato dalla critica e ha consentita alla band di ottenere numerosi riconoscimenti e premi.

Dopo i vari cambiamenti, oggi i MATIA BAZAR si presentano con una formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista.

BARI IN JAZZ è un festival metropolitano, reso tale grazie al prezioso contributo e collaborazione del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e i comuni di Bari, Bitetto, Fasano, Monopoli, Mola di Bari, Noci, Sammichele di Bari e Sannicandro.

Gli eventi della Festa del Mare 2024 fanno parte di un cartellone dell’estate barese, promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI - Azione 6.8 in collaborazione con il Comune di Bari - Assessorato alle Culture e Turismo. https://www.festadelmarebari.it/ I concerti di Faraualla, Fanelly, Il Colore del Mediterraneo e Mascarimirì sono parte della Programmazione Puglia Sounds 2024.

BARI IN JAZZ: dal 6 luglio al 4 settembre, un caleidoscopio di volti e generi musicali, con un variegato cast di artisti nazionali e internazionali, affiancati da talenti locali, che si esibirà in suggestivi luoghi della Puglia.

PREVENDITE SU TICKETONE, TICKETMASTER E CIAOTICKETS

www.bariinjazz.it

PROGRAMMA XXI EDIZIONE BARI IN JAZZ

6 LUGLIO / 4 SETTEMBRE 2024

ROBERTO OTTAVIANO & ETERNAL LOVE

16 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso: 15,00 euro + d.p.

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

LETIZIA GAMBI - ALL WOMAN 3D

17 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

SIMONE PRATTICO & ORIUNDO TRIO

18 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

MATIA BAZAR

19 Luglio 2024

Puglia Village | Molfetta (BA)

Ore 21:00

Ingresso libero

In collaborazione con Puglia Village

LE VIBRAZIONI

26 Luglio 2024

Puglia Village | Molfetta (BA)

Ore 21:00

Ingresso libero

In collaborazione con Puglia Village

AMARO FREITAS

26 Luglio 2024

Masseria Torre Maizza | Contrada Coccaro – Savelletri (BR)

Ore 20:00 Aperitivo + concerto 75,00 euro + d.p.

in collaborazione con Masseria Torre Maizza - parte dei proventi saranno destinati a supportare la onlus “Save The Olives”

MEDITERRANEAN WAVES QUARTET FEAT. JAVIER GIROTTO

29 luglio 2024

Castello Normanno Svevo | Piazza Castello - Sannicandro

Ore 21:00

Ingresso libero

AYMÉE NUVIOLA FEAT. KEMUEL ROIG

Havana Nocturne

30 Luglio 2024

Cortile dell’Istituto Redentore | Bari (BA)

Ore 21:00

Ingresso 25,00 euro + d.p.

FRANCESCO BACCINI & ALTER ECHO STRING QUARTET

Archi e Frecce tour

31 Luglio 2024

Villa Lenti | Noci (BA)

Ore 21:00

Ingresso a partire da 23,00 euro + d.p.

ELENA PAPARUSSO

01 Agosto 2024

Villa Lenti | Noci (BA)

Ore 21:00

Ingresso a partire da 11,50 euro + d.p.

SIMONA MOLINARI & COSIMO DAMIANO DAMATO

El Pelusa y La Negra

2 Agosto 2024

Calderisi Mare Beach Club | Contrada Losciale, 72, Monopoli (BA)

Ore 20:30 cena e a seguire concerto

Cena + Concerto 70,00 euro + d.p.

Solo concerto: Prevendita online 20,00 + d.p. – biglietto al botteghino 25,00

FANELLY

“Il Mare”

6 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

Ingresso 8 euro + d.p.

In collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese

Programmazione Puglia Sounds 2024

ALBA CARMONA DUO

6 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 22:00

Ingresso 7 euro + d.p.

BALLAD FOR A TREE

Performance di Massimo Bertolini eseguita da Francesco Galizia

9 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

Evento realizzato, in collaborazione con WeStart, nell’ambito del Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, curato da Luca Cerizza e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

LEO MIDDEA

9 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 22:00

Biglietto unico per entrambi i concerti, Ballad for a tree e Leo Middea: 15,00 euro + d.p.

DUO CAPRIELLO - ASQUITTI

10 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

LUCA AQUINO

10 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 22:00

Biglietto unico per entrambi i concerti, Duo Capriello – Asquitti e Luca Aquino: 15,00 euro + d.p.

DAREYN TRIO

12 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

THREE FOR ONE

Plays Jimi Hendrix

12 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 22:00

Biglietto unico per entrambi i concerti, Dareyn Trio e Three for one: 15,00 euro +d.p.



IL COLORE DEL MEDITERRANEO

Musica e Parole

13 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21.00

Ingresso 8 euro + d.p.

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Programmazione Puglia Sounds 2024

FREQUENCY DISASTERS

13 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 22:00

Ingresso 7 euro + d.p.

GIUSEPPINA TORRE

17 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

ALESSANDRO PIPINO E REBECCA FORNELLI

A Diosa

18 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

Ingresso 10,00 euro + d.p.

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

FRANCESCO BEARZATTI

19 Agosto 2024

Minareto | Selva di Fasano

Ore 21:00

Ingresso 15,00 euro + d.p.

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET

M'aggia Curà

20 Agosto 2024

Piazza Ciaia | Fasano

Ore 21:00

Ingresso libero

PAOLO JANNACCI

21 agosto

Arena Castello | Mola di Bari

ore 21:00

Ingresso 15,00 euro + d.p.

SUPERMARKET

22 agosto

Castello Caracciolo | Sammichele di Bari

ore 21:00

Ingresso libero

FLORENCE ADOONI

23 Agosto 2024

Arena Castello | Mola di Bari

Ore 21:00

Ingresso libero

DON KARATE

24 agosto 2024

Sammichele di Bari (BA) | Castello Caracciolo

ore 21:00

Ingresso Libero

JOSCHO STEPHAN TRIO

26 Agosto 2024

Cantina Giovanni Aiello | Strada Comunale Cacciottoli, 1 - Putignano

Ore 20:30

Ingresso 10,00 euro (comprensivo di un bicchiere di vino)

CHALO CORREIA

28 Agosto 2024

Piazza Palmieri | Monopoli

Ore 21:00

Ingresso libero

LUMENEA di Ambrogio Sparagna

29 Agosto 2024

Piazzetta della Torre | Torre a Mare

Ore 21:00

Ingresso libero

In collaborazione con Festa del Mare

RADICANTO

Alle Radici del Canto

3 Settembre 2024

Chiostro di Santa Chiara | Mola di Bari

Ore 21:00

MASCARIMIRÌ

4 Settembre 2024

Sagrato Basilica di San Nicola | Largo Abate Elia, 13 - Bari

Ore 21:00

Ingresso libero

Programmazione Puglia Sounds 2024

PREVENDITE SU TICKETONE, TICKETMASTER E CIAOTICKETS

www.bariinjazz.it