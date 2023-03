Sabato 18 ore 17.30 appuntamento con "Bari in Libertà". Il quartiere fu costruito agli inizi del '900 per far fronte alla crescita demografica che riguardava la città. Il nome Libertà è stato scelto in quanto i primi palazzi costruiti presentavano caratteristiche in stile Liberty, tra cui le ringhiere in ferro battuto con decorazioni floreali. Passeggeremo tra palazzi, industrie e chiese storiche

Costo:10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Piazza Cesare Battisti c/o ex palazzo delle Poste



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti