Notti di ballo e workshop dedicati al tango argentino: a Bari la decima edizione dell'International Tango Congress 

Il 7, 8 e 9 ottobre, Bari ospita un’emozionante kermesse dedicata al Tango Argentino, un evento internazionale, giunto quest’anno alla sua decima edizione, voluto, ideato e diretto dai maestri e ballerini Paola e Tommaso Battaglia, dell’Associazione Tangon, un punto di riferimento per il ballo di qualità.

In una città divenuta crocevia per la crescente comunità tanguera internazionale, i tre giorni rappresentano un’occasione di apprendimento della tecnica, un’opportunità per ampliare le conoscenze musicali, ma anche un momento conviviale per incontrare amici conosciuti nelle più svariate parti del mondo e per conoscere la città di Bari.

Si attendono infatti 400 persone circa da tutta Europa, ma anche da paesi extra europei, mosse solo dalla “febbre tanguera”, un richiamo irresistibile ad immergersi nella musica, danza e cultura argentina.

Sono tanti gli iscritti a questa decima edizione del Congress, stranieri e italiani, a testimonianza di come il Tango, con il suo linguaggio universale e senza età, superi le frontiere geografiche a favore di una comunicazione non verbale che condivide codici espressivi universalmente riconosciuti.

Qual è il segreto del tango, della sua potenza aggregante, della sua capacità di diffusione?

Una domanda che i cultori si pongono da tempo e a cui non è stata data ancora risposta. Nato nei sobborghi di Buenos Aires dalla stratificazione di razze e culture, tipica delle nazioni di più recente costituzione, il Tango esprime le difficoltà, la solitudine, il distacco vissuto da quelle generazioni ma ha al contempo una forza interna innegabile tale da essere sopravvissuto ai periodi più neri della storia argentina, fino ad ottenere, il riconoscimento, da parte dell’Unesco, di patrimonio culturale dell’umanità.

E il Tango Congress, a dimostrazione del valore dell’iniziativa, è fra le iniziative riconosciute ammissibili dall’Assessorato allo Sport di Regione Puglia, non solo per il suo valore intrinseco ma anche per la capacità di essere un evento turistico in grado di attirare un numero importante di ospiti fuori stagione e di essere volano per l’economia locale.

L’evento si fregia della presenza di artisti argentini di altissimo livello e di fama internazionale: 11 artisti fra i più importanti nel panorama tanguero e, al momento sui palcoscenici e negli eventi più prestigiosi di livello internazionale: Mariana Montes , Vanessa Villalba e Facundo Pinero, Sebastian Achaval e Roxana Suarez, Neri piliu e Yanina Quinones, a cui si aggiungono Simone Facchini e Gioia Abballe , Matteo Antonietti e ravena Abdyli, entrambi vanto Italiano del tango che ci rappresenta nel mondo.

Si inizia venerdì 7 ottobre presso l’Hotel Barion a Torre a Mare, sede di tutto l’evento, con le milonghe che prendono avvio alle 21.30 e si protraggono fino a notte inoltrata. Ogni milonga sarà anche il palcoscenico per le esibizioni dei maestri e ballerini invitati.

Il pomeriggio di sabato e domenica si terranno altre due milonghe per dare la possibilità a chi non segue le lezioni di ballare con la luce del giorno.

La serata clou è sabato 9 ottobre impreziosita dall’esibizione delle coppie di Tango Argentino e dalle performance delle coppie partecipanti alla II edizione del Bari tango contest, (un concorso, che vedrà una selezione delle migliori coppie di competitors, sfidarsi sulla pista del Congress).

Alle notti di ballo si alterneranno i pomeriggi dedicati allo studio e all’approfondimento del tango e della sua tecnica con workshop individuali e di gruppo per tutti i livelli, guidati dai maestri argentini e dedicati ad arricchire e migliorare le proprie abilità danzanti.



Maggiori dettagli sui ballerini https://www.baritangocongress.com

Per informazioni

Tangon

info@tangon

+ 39 3332762572

+ 39 3383939460