XX edizione del premio per le forze dell’ordine

Venerdì 14, a Bari verranno premiati esponenti appartenenti alle Forze dell’Ordine che si sono impegnati per il rispetto della legalità.. La manifestazione della XX edizione del Premio dedicato alle Forze dell’Ordine si terrà nell’Aula Magna dell’Università di Bari, già caserma Rossarol, sede decentrata di Taranto, ideato dal Cav. Uff. Cosimo Lardiello e realizzato dal Centro Renoir di Taranto. La società civile vuole offrire un segno tangibile di gratitudine e riconoscenza nei confronti di coloro i quali quotidianamente prestano la propria opera al servizio della collettività a garanzia della sicurezza dei cittadini. In questo delicato compito alle Forze dell’Ordine si affianca la Magistratura alla quale il Centro Renoir vuole rendere omaggio per il suo impegno in nome di quell’ideale di giustizia che è alla base di ogni società civile. A distanza di alcuni anni dalla sua ideazione, l’evento vuole essere uno stimolo a non abbassare la guardia e a focalizzare l’attenzione sul rischio di una nuova escalation della criminalità organizzata. Il Centro Renoir si è impegnato per la realizzazione della XX edizione dell’ “Omaggio alle Forze dell’Ordine” per stigmatizzare l’attualità del Premio. La manifestazione gode dell’attenzione particolare del Presidente della Repubblica che ha inviato medaglie d’argento da consegnare in segno di riconoscimento ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Magistratura che si sono particolarmente distinti nell’espletamento del loro servizio mettendo in pericolo la propria vita in favore della collettività. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato, riceveranno un premio per un gesto o un risultato particolarmente lodevole e degno di riconoscimento. La gratitudine della gente comune verrà così testimoniata in occasione di questo significativo evento che premierà solo alcuni in rappresentanza di tanti che si adoperano affinché noi tutti possiamo vivere in pace e in sicurezza.

La Commissione, presieduta dal Prefetto di Bari Demetrio Martino, ha indicato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine meritevoli della targa d’argento edizione 2022.

Per la Questura di Taranto saranno premiati: l’Ispettore Carmine Fago, l’Assistente Capo Fabio Arleo e il Vice Questore Francesco Salmeri (Dirigente Sezione Polizia Stradale di Taranto). Per il Comando provinciale Carabinieri: il Carabiniere Giorgio Giovanni Ruggeri staz. Carabinieri di Lizzano), il Carabiniere Ivan Ferrise (staz. Carabinieri Spezzano Albanese (Cs) e il Maresciallo Mauro Andrea Barone (Nucleo Investigativo III sez. di Bari). Per la Guardia di Finanza: il Capitano Mauro Nuzzo (Comandante in s.v. del Gruppo di Taranto) e il Capitano Giuseppe Detommaso (Comandante del dipendente II Nucleo Operativo guardia di Finanza di Taranto)



