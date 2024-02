Prezzo non disponibile

Sabato 17 ore 18.00 appuntamento con l’itinerario “Bari Medievale alla ricerca dei mostri di pietra”. Il medioevo è segnato dal fantastico. Le scienze naturali si vestono di virtù e simbolismo. In questo percorso cammineremo nella città vecchia di Bari cercando simboli e immagini, ci muoveremo tra arte contemporanea e i grandi monumenti della Bari medievale. Grazie a Pasquale D’Attoma ascolteremo la storia dello scultore innamorato e della liberazione di Bari quando, simbolo di annuncio d’eccellenza, fu una stella a indicare l’arrivo dei liberatori. Vedremo la cattedrale di San Sabino, il portale dei Leoni della Basilica di San Nicola, le opere di street artist e la cancellata Spizzico di palazzo Andidero.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome