Dopo il successo dell’anteprima del festival lo scorso 31 Ottobre, Bari Music Week ritorna in città con un’edizione interamente dedicata al mondo della musica contemporanea e a suoi prossimi orizzonti.

La settimana culturale del festival si svolgerà dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 con un programma di seminari, talk, workshop, aperitivi con dj set e piccoli eventi speciali.



Il progetto nasce dall’idea della società The Flame srls, attiva da circa vent’anni nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi musicali, e dall’associazione The Supporters. L’iniziativa è sostenuta da enti e istituzioni territoriali che ne riconoscono il patrocinio: Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Promozione, Puglia Sounds, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa).

What a future, concetto che sintetizza l’identità sperimentale del festival, si riferisce anche a un percorso d’innovazione che gli stessi organizzatori hanno scelto di produrre con l’intento di creare nuove sinergie e nuovi dialoghi sul futuro della musica, sui luoghi che essa abita e sulle sue più recenti modalità di fruizione.

Bari Music Week si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite una programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, giornalisti e ricercatori.



PROGRAMMA

LUNEDI 28 NOVEMBRE

Ore 11.00 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (UNIBA) - Aula Magna | Ingresso libero

? Seminario "Quando la passione diventa impresa" | Bari Music Week Interventi di: Sabrina Spallini Docente del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Roberto Covolo dirigente staff del Sindaco di Bari (con delega all’economia urbana), in collegamento Yas Bya Project Manager – Me Next Agency. Moderatore: Michele Casella giornalista - direttore loop festival.



? Ore 18.00 | @Mixmarket | Ingresso libero “DiscoXverso” dj set Piero Rosiello e Francesco Caiaffa



MARTEDì 29 NOVEMBRE

Ore 17.00 Officina degli Esordi | Ingresso libero

? Panel “Il ruolo della casa discografica nel 2022” | Bari Music Week

Talk di approfondimento con Gabriele Minelli A&R maketing manager Virgin Music label and Artist Services Italy, interviene (in collegamento da Doha_Qatar, Fedele label owner Obscura records)



? ore 18.00 | @Mixmarket records | Ingresso libero dj set Ludus e Cisco



MERCOLEDI 30 NOVEMBRE

ORE 17.00 Spazio 13 | Ingresso libero

? Workshop "Elektron + Ableton" | Bari Music Week

In collaborazione con Pro Music, workshop di approfondimento a cura di Giancarlo Lanza (docente di musica elettronica- endorser Elektron). Un pomeriggio di formazione sulle tecnologie applicate della musica elettronica.



? Ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set Vito Santamato e Cloud Danko



Ore 20.00 | BP Lab - Ingresso libero

? Aperitivo musicale | Bari Music Week

In collaborazione con JP web radio, selezioni musicali a cura di Franco Fonato, dj Vinxanity (JP). Mostra di Nico SKOLP, proposta drink list by Bar Project.



GIOVEDì 1 DICEMBRE

? ore 18.00 | Mixmarket records -| Ingresso libero dj set Valentino e Mars

ORE 20.00 | Portineria 21 | Ingresso libero

? "Musica indipendente e Fumetto underground ” | Bari Music Week

Talk di approfondimento a cura di Michele Casella (giornalista), interviene Sebastiano Vilella (Fumettista), Flavio Zaurino (ricercatore). A seguire selezioni musicali da salotto, a cura di Dj Lillo



VENERDI 2 DICEMBRE

? ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set Kikko Esse e Elio Simonetti

ORE 22.30 | Teatro Kismet | Ingresso on line su DICE ? Deux Control live, Dj Lillo, Gae from Discipline



SABATO 3 DICEMBRE

? ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set tbc

? ore 21.00 | Demodè Club | Ingresso online – Ingresso con botteghino Concerto Manuel Agnelli + aftershow dj set Carlo Chicco



? ore 23.30 | Demodè Club | Ingresso con botteghino Vangard presenta Pongo live



ORE 22.00 | Cave de la Press | Ingresso libero

? BUG | Bari Music Week

Selezioni a cura di Cloud Danko, Vito Santamato, Dj Kosmiko



DOMENICA 4 DICEMBRE

ORE 19.00 | Sala Panoramica Grande Albergo delle Nazioni | Ingresso on line su DICE

? Evento di Chiusura | Bari Music Week

Aperidinner buffet sul rooftop. Selezioni musicali a cura di Nicola Conte

