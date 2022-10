Prezzo non disponibile

Domenica 16 ore 17.30 appuntamento con “Bari Parigina”. Ci inoltreremo nella cosiddetta Bari Nuova il nostro secondo centro storico. Il quartiere prende nome da Gioacchino Murat, il quale inaugurò e sostenne, durante il suo governo a capo del Regno di Napoli, la costruzione della nuova zona barese a ridosso dell’antica città medievale.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Palazzo Fizzarotti (esterno)

Palazzo Barone Ferrara (esterno)

Palazzo della Prefettura (esterno)

Teatro Piccinni (esterno)

Via Sparano

Chiesa San Ferdinando

Palazzo Mincuzzi (esterno)

Teatro Petruzzelli (esterno)

Palazzo di Banca d’Italia (esterno)

Camera di Commercio (esterno)

Teatro Margherita (esterno)

Punto di incontro: Piazza Garibaldi c/o edicola



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un recapito telefonico e un cognome.