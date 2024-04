Torna Bari Pedala, la ciclopasseggiata organizzata da Zero Barriere, Lezzanzare e Scuola di ciclismo Franco Ballerini

Sabato 6, e domenica 7 aprile, in largo Giannella, torna Bari Pedala, la ciclopasseggiata organizzata dalla coooperativa Zero barriere, dall’Aps Lezzanzare e dall’ASD Scuola di ciclismo Franco Ballerini con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato allo Sport giunta quest’anno all’ottava edizione.

La due giorni si aprirà domani mattina, alle ore 10, con attività di sensibilizzazione ed educazione stradale tenute da Amichi di Michi Visaggi cui seguirà un ricordo del comandante della Polizia locale Nicola Marzulli, scomparso nel 2018, con un premio assegnato a Claudio Villani, alunno della scuola Zingarelli di Bari che si è distinto per comportamenti meritevoli come quelli che hanno contraddistinto la storia personale e professionale del generale Marzulli, indimenticabile per il suo impegno civico volto a educare la comunità al rispetto delle regole.

Nel pomeriggio, sempre in largo Giannella, in programma prove di mezzi inclusivi (hugbike ecc.) e un’area dedicata al freestyle, con l’accompagnamento del d.sabile.j Leonardo Baccarella e dell’animazione de Lezzanzare.

Domenica 7 aprile, a partire dalle ore 9, la tradizionale ciclo-passeggiata in partenza da tre quartieri diversi (Carbonara, San Paolo e Japigia) che convergerà in largo Giannella per consentire ai partecipanti di godersi il lungomare nel tratto compreso tra il Kursaal Santalucia e il ponte di via Di Vagno. All’appuntamento in largo Giannella, al quale interverrà l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, parteciperanno più di 20 elementi della Fanfara e le majorette della scuola Massari - Galilei.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo della manifestazione https://www.facebook.com/ baripedala.