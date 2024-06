Un’antologia di musica americana con il pianista americano Richard Steinbach sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio

Giovedì 6 giugno (inizio ore 19.00) con il concerto Music of the Americas – Piano Solo che raccoglie un’antologia di musica americana, il pianista americano Richard Steinbach, sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio, sarà il protagonista dell’anteprima del Bari Piano Festival promosso dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture e Turismo, che anche per quest’anno si inserisce nella più ampia programmazione della Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese, sostenuto dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI - Azione 6.8.

Giunto alla settima edizione, il Bari Piano Festival 2024 si svolgerà - come da tradizione - nell’ultima settimana di agosto (dal 22 al 29) confermandosi occasione preziosa per ascoltare grandi pianisti provenienti da ogni parte del mondo in un repertorio che dalla classicità giunge alle varie declinazioni della contemporaneità.

Il festival vero e proprio si apre, il 22 agosto, con un recital di grande prestigio: sul sagrato della Basilica di San Nicola Alessandro Taverna eseguirà l’integrale degli Studi di esecuzione trascendentale di Franz Liszt. Si prosegue, il 23 agosto, con Iiro Rantala, talentuoso pianista jazz finlandese, con un recital di piano solo, in uno dei due concerti al tramonto sulla spiaggia di Torre Quetta. Sabato 24, al Fortino, una novità di questa edizione: un concerto notturno (che comincerà oltre mezzanotte) con due set di pianoforte contemporaneo - 40 minuti ciascuno - che vedono protagonisti due giovani talenti italiani, Flavia Salemme e Simone Librale. Per tre giorni consecutivi, poi, il festival sarà ospitato nel Chiostro di Santa Chiara: domenica 25 con la presentazione del libro “Sarà l’avventura” (Il Saggiatore) di Carlo Fontana, già Sovrintendente del Teatro alla Scala, che dialogherà con Emanuele Arciuli e Nazzareno Carusi, pianista e direttore artistico del Premio Paganini. Lunedì 26, in esclusiva nazionale, la pianista australiana Lisa Moore, parte del leggendario gruppo americano Bang on a Can, eseguirà un ricco programma ancora incentrato sull’America, filo conduttore di questa edizione. Il 27 agosto sarà la volta di un libro, con il gradito ritorno di Francesco Carofiglio con suo ultimo romanzo, e due set di pianoforte solo, protagoniste le fascinose sonorità di Roberta Di Mario e le ardite sperimentazioni di Benedetto Boccuzzi. Chiude il 29 agosto, ancora in esclusiva regionale, il pianista Antonio Faraò, tra i massimi esponenti del jazz italiano di oggi, con un concerto al tramonto a Torre Quetta. Anche quest’anno i concerti a Torre Quetta saranno seguiti da un djset.

Bio Richard Steinbach

Pianista americano dotato di una straordinaria versatilità, chiarezza espositiva e perspicace sensibilità, Richard Steinbach ha al suo attivo una solida carriera concertistica in tutto il mondo. Come vincitore del gran premio al France Piano International Competition, si è esibito nella prestigiosa Salle Cortot di Parigi nel 1996. Steinbach ha inoltre debuttato come solista alla Carnegie Hall di New York nel 2015, presentando il suo settimo CD “FUSION: New Music for a New Age", evento culminante del progetto internazionale Fusion da lui avviato nel 2013. Vi è poi ritornato nel 2019, esibendosi questa volta con il violinista Eric Grossman.

Tra le sue collaborazioni con artisti internazionali di prestigio si annoverano il violinista Charles Castleman, il violoncellista Nathaniel Rosen, i flautisti Michel Bellavance, Philippa Davies e Martha Councell-Vargas, il direttore Xian Zhang e il pianista Emanuele Arciuli.

Durante la sua formazione, Steinbach ha conseguito la laurea in esecuzione pianistica presso l'Università del Colorado “Eastman School of Music”, e il Dottorato in Arti Musicali presso l'Università dell'Iowa. Per gran parte della sua carriera, ha insegnato musica alla Briar Cliff University e dal 2020 al 2023 è stato Direttore Esecutivo della Sioux City Symphony Orchestra.

Music of the Americas

American Atmospheres Jonathan Pieslak

Solar Flares

Coil

Waltz Between the Sun and the Moon

Rolling Bells

Forerunner

Five Children’s Songs Chick Corea

Nos. 4, 6, 11, 12, 16

Five Selected Works George Crumb

Music of Shadows (For Aeolian Harp)

Proteus

Adoration of the Magi

Ghost Nocturne for the Druids of Stonehenge

Dream Images (Love-Death Music)

Music from Brazil

Preludio No. 10 Edmundo Villani-Cortes

Toccata (1998) Claudio Dauelsberg

Tema Para Filme I Dimitri Cervo

Frevo Marlos Nobre

***

Three Preludes George Gershwin

Allegro ben ritmato e deciso

Andante con moto e poco rubato

Allegro ben ritmato e deciso