Bari Social Summer ed Estate Leggerà: 100 iniziative ed eventi gratuiti per bambini, adolescenti, adulti, famiglie e anziani

Da giugno a settembre l'assessorato al Welfare, in collaborazione con i servizi del welfare cittadino e la rete Bari Social Book, promuove un cartellone di più di 100 tra eventi, laboratori e iniziative rivolti a bambini e bambine, adolescenti, ragazzi, famiglie, adulti e anziani, realizzati in tutti i quartieri della città.

La kermesse è ispirata ai principi dell’inclusione e della promozione sociale, della partecipazione, della solidarietà e della cittadinanza attiva con l’obiettivo di offrire ai e alle baresi di ogni età occasioni per vivere, insieme, un’estate “leggera” e serena dopo un anno particolarmente impegnativo soprattutto per le persone in condizioni di maggiore vulnerabilità.

La novità dell’edizione 2021 è rappresentata dal programma Estate Leggerà che si affianca a quello generale di Bari Social Summer, entrambi coordinati dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] di Bari.

Estate Leggerà

È il programma di attività ed eventi, realizzato in collaborazione con la rete Bari Social Book, per la promozione della lettura e del libro come volano di incontro, scambio, inclusione e costruzione di comunità educanti con cittadine e cittadini minori, famiglie, adulti e anziani.

Il cartellone è suddiviso in quattro diversi percorsi:

· “Libri sulle onde” comprende veleggiate e letture sulla Biblio-barca, raccontastorie e flashbookmob sulle spiagge;

· “Libri tra le case” con letture ad alta voce sulle panchine, nei condomini, nelle strade e nei vicoli dei quartieri della città;

· “Libri nei tramonti” con reading, incontri e presentazioni sul far della sera;

· “Libri per i parchi” con letture di silent book, albi illustrati e libri in CAA (Comunicazione aumentativa alternativa), spettacolarizzazioni teatrali, presentazioni di libri ed incontri con autori.

Tra gli eventi previsti “Letti di notte” il 21 giugno con staffette di lettura al lume di candela per bambini/e e famiglie; “Leggi che ti abbronzi! juke-box itinerante di racconti tra le spiagge” il 3 luglio dalle 9.30 alle 12.30 sulla spiaggia del waterfront San Girolamo; “Parole alla luna” a fine agosto sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana con un reading letterario a cura dell'attrice Nunzia Antonino; “Storia dove sei? Caccia al racconto (tesoro) tra i Parchi” il 4 settembre in tre parchi cittadini con una performance teatrale a cura di Luigi D'Elia.

E poi laboratori di caviardage (metodo di scrittura poetica per dar vita a poesie visive) e di poesia, letture di albi illustrati e letture in CAA per bambine/ i e adulti con bisogni speciali e tanto alto ancora.

Per partecipare agli eventi di Estate Leggerà, tutti gratuiti e ad accesso contingentato per rispettare la normativa per la prevenzione del contagio da Covid19, occorre scrivere una mail a estatebibliotecaragazzi@gmail. com.

Bari Social Summer

Un ampio programma di iniziative realizzate in collaborazione con i Centri Servizi per le Famiglie e la rete dei servizi di welfare cittadino, il Centro Antiviolenza comunale, la Casa delle Culture.

Tra le iniziative previste, da giugno a settembre, campi estivi per bambini/e e adolescenti, laboratori di movimento, rilassamento, artigianato e creatività, spettacoli teatrali, attività ludico-ricreative ed artistico-espressive nonché volte a promuovere la socializzazione e la condivisione.

Per partecipare alle iniziative di Bari Social Summer, tutte gratuite e ad ingresso contingentato, è necessario contattare i riferimenti presenti nel programma per ciascuna attività.

Maggiori informazioni e il programma completo delle attività sono disponibili sul sito www.comune.bari.it e sulla pagina Facebook Bari Social.