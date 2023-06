Scopri i segreti nascosti di Bari sotto la città con la nostra visita guidata!

SABATO 17 E DOMENICA 18 ORE 17.30 - COSTO: 10 EURO PER LA VISITA + 3 EURO PER INGRESSO AI SOTTERRANEI



Ti sei mai chiesto cosa si nasconde sotto le strade di Bari? Unisciti a noi per una visita guidata avvincente alla Bari Sotto la città e immergiti in un mondo sconosciuto.

Scenderemo nelle profondità della città, esplorando antiche preesistenze e chiese dirute. I nostri esperti guide ti sveleranno la storia e i misteri di questo percorso, risalente a epoche lontane.



Preparati a un'avventura unica, in cui il passato prende vita sotto i tuoi occhi. Scoprirai antichi tesori, affreschi e testimonianze del passato che ti lasceranno senza fiato.



Non perdere l'opportunità di esplorare Bari sotto la città e scoprire i suoi segreti più profondi!



#BariSottolacittà #VisitaGuidata #Storia #Mistero #ScoperteIncredibili



Sabato 17 e domenica 18 ore 17.30 appuntamento con "Bari sotto la città". Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Esploreremo



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome