Sabato 06 ore 19.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città”. Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del centro antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nei sotterranei della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro (visita guidata) + 3 euro di ingresso ai sotterranei (5 euro per i non residenti nell'Arcidiocesi Bari - Bitonto) (VISITA GUIDATA GRATUITA PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Largo Chiurlia c/o scalinata



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome