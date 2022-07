Da lunedì 25 a venerdì 29 appuntamento con "Bari sotto le stelle". Non c’è cosa più romantica che visitare la Nostra Bari di sera sotto un cielo stellato e in compagnia della persona che si ama, ma anche passeggiare per la città medievale di Bari in compagnia degli amici. Nasce così l’idea promossa dall’Associazione PugliArte “Bari Sotto le Stelle”, per dare a tutti gli appassionati la possibilità di visitare le splendide viuzze ma anche siti poco conosciuti della nostra antica città Accompagnati da esperte guide, quali, storici e archeologi, l’iniziativa si propone di far conoscere la storia di Bari, attraverso fonti storiche e le varie leggende che si sono sviluppate nel corso del tempo. Un viaggio interessante e affascinate in grado di rievocare tutto il sapore e il mistero che per secoli ha avvolto alcuni dei luoghi più caratteristici del centro antico. Qui il programma:

25/07 ore 19.00 "La Poesia di Bari: Di Arco in Arco". Visita guidata teatralizzata tra gli archi storici della città vecchia dove si racconterà la storia del sig. Maraviglia

Punto d'incontro: Piazza Federico II

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

___________________________________________

26/07 ore 19.00 "Bari Veneziana" Seguiremo le tracce nascoste tra mura, segni e opere d’arte per raccontarvi la storia di due città lontane ma vicine come il linguaggio del mare.

Punto d'incontro: Fortino di Sant'Antonio (via Venezia)

Costo: 12 euro (GRATUITO PER I MINORI)

___________________________________________

27/07 ore 19.00 "Bari Araba" Scopriremo le storie legate alla presenza araba nella nostra città.

Punto d'incontro: Piazza del Ferrarese

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

____________________________________________

27/07 ore 18.15 "Museo Archeologico di Santa Scolastica". Scopriremo la storia millenaria di Bari.

Punto d'incontro: Via Venezia c/o chiesa di Santa Scolastica

Costo: 10 euro (VISITA GUIDATA GRATUITA PER I MINORI)

_________________________________________

28/07 ore 18.00 "Bari sotto la città". Alla scoperta dei sotterranei della città vecchia.

Punto d'incontro: Piazza dell'Odegitria

Costo: 13 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI)

__________________________________________

29/07 ore 19.00 "Walking & Tasting Tour

Visita alla Bari Medievale con assaggio di sgagliozze o focaccia

Punto d'incontro: Piazza del Ferrarese

Costo: 15 euro (RIDOTTO A 5€ PER I MINORI)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.