Sabato 27 ore 20.30 appuntamento con il percorso di “Bari storie di magie e misteri: streghe e fate il dono dell’ulivo” In questo tour teatralizzato tra i vicoli scopriremo maschere apotropaiche e palazzi nobiliari, archi intorno cui i baresi hanno creato strane leggende. Grazie a Pasquale D’Attoma lungo il percorso ascolteremo le storie dei raduni delle streghe sotto gli archi invocando Diana e del dono di una fata. Tra gli altri luoghi vedremo la chiesa di Santa Teresa dei maschi, palazzo Calò, arco della malombra, arco delle streghe.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa



Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome