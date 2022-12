Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Martedì 27 ore 17.30 appuntamento con l’itinerario “Bari tra sacro e profano: Le storie di San Nicola”. Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.

______________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

______________________________________

Strada del Carmine

Chiesa di San Marco ai Veneziani

Strada delle Crociate

Corte Alberolungo

Chiesa di San Luca

Via Ruggero il Normanno

Punto di incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono