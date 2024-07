Concerti, spettacoli e laboratori nei quartieri della città, torna Bari Urban Lab

Dal 30 luglio al 29 settembre torna Bari Urban Lab, il festival organizzato da Node e giunto alla sua seconda edizione e che si inserisce nel più ampio cartellone de Le Due Bari 2024. Quattordici gli eventi, tra concerti, spettacoli, incontri di approfondimento e laboratori, che andranno in scena in otto quartieri del capoluogo. Tra i principali nomi Bassi Maestro, Clara Peya & Santi Careta, Henrio, Le Depart, l’inedito progetto di Gaetano Partipilo (Boom Collective) con Roberto Badoglio (Nu Genea) e Nino La Montanara (Teapø), Dario Skèpisi, Luce e molti altri.

Eventi rigorosamente gratuiti per tutti i gusti e tutte le età che spaziano dall’Hip-Hop al Jazz, dall’elettronica al cantautorato, dalla musica internazionale al teatro che arriveranno in location quali: Teatro Kismet Opera, Spiaggia Torre Quetta, Ceglie del Campo, Loseto, Largo Albicocca, Waterfront San Girolamo, Parco Rossani, Officina degli Esordi.

Di seguito il cartellone completo:

30 LUGLIO - Teatro Kismet Opera

Workshop - ore 19:00

“50 anni di storia dell'Hip-Hop” - a cura di RKO

Live - ore 21:00

Bassi Maestro - “Occhi aperti”

Mengo T + KKRISNA + Mista P - “Kapital Denim Live”

10 AGOSTO

Workshop - BP LAB Via Ottavio Serena, 35 - ore 19:00

“RaPresent” - a cura di RKO

Live - Spiaggia Torre Quetta - ore 21:00

Keevuitton - “Playero Party”

12 AGOSTO

Workshop - Castello di Ceglie del Campo - ore 19:00

“Riscoprendo… Sergio Endrigo” - a cura di Ass. Cult. Kailìa -

Live - Piazza Santa Maria del Campo, Ceglie del Campo

Dario Skèpisi - “Caro Endrigo”

13 AGOSTO

Workshop - Centro Parrocchiale S. Giorgio Martire - Piazza Vittorio Emanuele III (Loseto) - ore 19:00

“Radio Libera in IV” - a cura di Ass. Mille Passi Insieme -

Live - Parco Comunale Loseto - ore 21:00

ANTEPRIMA INTERNAZIONALE - Le Départ (Gaetano Partipilo, Roberto Badoglio e Nino La Montanara)

Kyoto LP W/Truemantic - “Limes Limen”

15 AGOSTO - Live - Largo Albicocca - ore 21:00

PRIMA NAZIONALE - Henrio - “Somewhere, sometimes”

16 AGOSTO - Live - Waterfront San Girolamo - ore 20:00

PRIMA NAZIONALE - Clara Peya & Santi Careta- “Instrumental”

21 SETTEMBRE

Workshop - Viale Ennio 54 - ore 17:00

“Riscoprendo… Italo Calvino” - a cura di UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS - con la partecipazione del prof. Stefano Volta

Spettacolo - Parco Rossani - 1° turno: ore 19:00 - 2° turno: ore 20:00

“Nel Bosco del Barone Rampicante” di Artes [Punto di Svolta], Elisabetta Sbiroli

23 e 24 SETTEMBRE

Workshop - Officina degli Esordi - ore 09:00

“Come nasce una canzone” - a cura di Ass. Cult Spine e Luce

29 SETTEMBRE - Live - Officina degli Esordi - ore 21:00

Luce - “Cos’è la felicità live”

Il programma ospiterà guide all’ascolto e laboratori, tra cui la seconda edizione dell’apprezzatissimo corso di scrittura di canzoni dal titolo “Come nasce una canzone” che si terrà il 23 e 24 settembre all’Officina degli Esordi a cura di Spine e tenuto da Luce Montrone, cantautrice, autrice, insegnante di canto, laureata in Canto Pop-Rock presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e diplomata in composizione presso il CET - Centro Europeo di Toscolano di Mogol, e la guida all’ascolto dedicata allo spettacolo “Nel Bosco del Barone Rampicante”, realizzata assieme al professor Stefano Volta e in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, presso la sede territoriale di Bari in Viale Ennio.



Bari Urban Lab è organizzato e promosso da Node, realtà barese che dal 2013 si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale, in collaborazione con RKO, Spine, UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, Ass. Cult. Kailìa, Ass. Mille Passi Insieme, Artes [Punto di Svolta] ed Elisabetta Sbiroli. Il festival rientra, per il secondo anno di seguito, nell’ambito del progetto Le Due Bari 2024, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale.