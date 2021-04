Visita guidata "Bari veneziana"

Domenica 02 ore 10.30 appuntamento con “Bari Veneziana”:"Vi racconteremo di un rapporto antico, di destini incrociati sotto il segno di Bisanzio. Seguiremo le tracce nascoste tra mura, segni e opere d’arte per raccontarvi la storia di due città lontane ma vicine come il linguaggio del mare".

Costo: 10 euro + 1 euro di obolo alla chiesa

Fortino di Sant’Antonio

Via Venezia

Basilica di San Nicola

Chiesa di San Marco ai Veneziani

Palazzo del Doge

Colonna Infame

Punto d’incontro: Fortino di Sant’Antonio - Via Venezia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708