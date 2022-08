Bari vista dalla Luna, nel cortile del Redentore musica, teatro per bambini e circo musicale

Da Bach a Beethoven, utilizzando pezzi di tubo come fossero strumenti musicali. Per poi trasportare il pubblico dentro un'atmosfera felliniana che strizza l'occhio alla tradizione russa, stavolta suonando un violino vero, una fisarmonica e una balalaika. Per la rassegna «Bari vista dalla Luna», iniziativa inserita nel progetto «Le due Bari» con cui l'amministrazione comunale sostiene le attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio grazie a risorse rese disponibili dal Ministero della Cultura, arriva il circo musicale firmato da Nando & Maila, attesi con due diversi show nel cortile del Redentore, tra acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.



Mercoledì 24 agosto (ore 21) è in programma «Sonata per tubi», spettacolo finalizzato alla ricerca delle possibilità sonore di oggetti e attrezzi da circo che si trasformano in veri e propri strumenti musicali nelle mani di Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani, in arte Nando & Maila, per l'occasione coadiuvati da Marilù D'Andria. Mentre il giorno dopo, giovedì 25 agosto (ore 21), gli stessi Nando & Maila rendono omaggio ai personaggi del circo tradizionale con «Kalinka», storia di uno sgangherato impresario presentatore (Mascherpa) e di una primadonna pasticciona (Maila Zirovna) figlia dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.



Dunque, si parte mercoledì 24 agosto (ore 21) con «Sonata per tubi», che è difficile dire quanto sia un concerto di musica inconsueta o circo inedito. Di sicuro è circo dell'invenzione, che trasforma i propri attrezzi in strumenti musicali attraverso l'ingegno e l'uso della tecnologia. Finché non arriva una ragazzina a sconvolgere (non solo metaforicamente) ogni armonia.

Una principessa moderna capace di tramutarsi in eroina dei nostri giorni e rendere realtà i sogni degli adolescenti di tutto il mondo. Un evento che può accadere solo nel circo, con la sua sana follia, che i tre protagonisti alimentano in un crescendo di canti polifonici a tre voci, danze e prove di coraggio, lungo la strada verso il rituale finale: il passaggio della principessa ragazzina dall'adolescenza all'età adulta.



Sono, invece, due i protagonisti della clownerie musicale «Kalinka» in programma giovedì 25 agosto (ore 21), quando Nando & Maila daranno corpo e voce a una coppia di artisti molto in linea con i personaggi cari a Federico Fellini, che del suo cinema fece un unico grande Barnum: lo squinternato Mascherpa, di professione impresario, capace di presentare e fare da spalla, e Maila Zirovna, custode della grande tradizione circense russa. I due si fanno dispetti e si lanciano frecciate, ma senza mai abbandonare il sentiero della poesia, esibendosi in duetti che paiono contorsionismi musicali, ballando abbracciati un tango mentre suonano la fisarmonica e il violino, intrecciando gag, tormentoni e acrobazie, mentre il pubblico partecipa incantato all'arte clownesca di chi, ad ogni apparizione, gioca con l'identità, spingendo il corpo oltre i limiti, ma anche tenendo il cuore in bilico tra meraviglia e desolazione, polvere e stelle.



Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Info 353.4130148.

