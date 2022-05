Barienses jazz collective, la musica di “Sofia” a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 9 luglio 2022 alle ore 21.30 Palazzo Pesce ospita tra le pietre bianche della sua corte all’aperto “La Musica di Sofia” insieme al Barienses Jazz Collective.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare la presentazione al pubblico del disco “Sofia” (Abeat Records, 2020), vincitore del premio “Musica di Sofia”, indetto dalla famiglia in memoria della propria figlia prematuramente scomparsa e che, secondo il critico musicale Alceste Ayroldi, “ci fa capire quanta bellezza ci sia nella musica dei ragazzi, quanto sappiano essere sinceri”.



Primo lavoro nello studio di registrazione per il Barienses Jazz Collective, gruppo di giovani talenti baresi, cresciuti musicalmente nella scuola Il Pentagramma di Bari, e formato da Donatella Montinaro alla voce, Aldo Di Caterino al flauto, Alberto Di Leone alla tromba, Niccolò Fanelli alla chitarra, Francesco Schepisi al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Antonio Ninni alla batteria.



Un appuntamento speciale con una musica fresca, poetica e potente insieme a un gruppo giovane e carico di promesse che ha l’obiettivo di condividere con spontaneità la musica che più gli piace.