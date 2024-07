Due nuovi appuntamenti per la rassegna Barionda

Emozioni d’Estate, il festival della Compagnia Tiberio Fiorilli che si inserisce nel cartellone di eventi Le Due Bari promosso dal Comune di Bari, prosegue nel nome di Luigi Pirandello. Il 17 luglio nell’Arena della Pace di Japigia, ore 21.00, vanno in scena “La Giara” e “La Patente”, due opere del più grande autore teatrale del Novecento, qui con la regia di Dino Signorile.

La Giara è uno spaccato divertito e divertente sul mondo contadino, è l'attaccamento alla roba che si trasforma in ansia frenetica e grottesca. Una enorme e costosa giara a simboleggiare la condizione di benessere e potere raggiunta, pronta a traboccare del frutto del nuovo ed ennesimo raccolto. Matrona incontrastata della masseria di don Lolò, il padrone. Il Fato entra in azione, la giara si rompe. Gli ingredienti per una bella festa di teatro ci sono tutti. Ed in fondo in fondo ... anche per la classica morale della favola.

Ne La Patente, invece, Pirandello utilizza a piene mani il paradosso, il grottesco, l’ironico.

Pirandello denuncia la sottocultura della superstizione, in una piece che fa del divertimento il suo filo conduttore. Una grande lezione di civiltà e di modernità.

Nel cast Luca Amoruso, Francesca Del Giudice, Gabriele Deastis, Antonella Radicci, Michele Santomassimo, Alfredo Vasco.

Non mancherà il laboratorio legato allo spettacolo: come da programma, infatti, BARIONDA vuole coinvolgere attivamente i cittadini delle periferie, svelando i trucchi del mondo teatrale e approfondendo con loro i testi messi in scena. Per questo appuntamento, il laboratorio è a cura dell’associazione culturale Officina Orffiana Delle Arti: “Svelando il Palcoscenico”, in programma il 16 luglio alle ore 20, nella sede dell’Officina in Via Caldarola 26, sarà un’opportunità per il pubblico di scoprire cosa accade prima che si alzi il sipario.

La Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli e? riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura come soggetto FNSV e dalla Regione Puglia (Assessorato Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio) fra le poche imprese ai sensi dell'Avviso Pubblico per Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e dal Comune di Bari Assessorato alle Politiche Culturali. Il numero degli artisti e tecnici partecipanti al progetto è di ben 29 unità di cui 12 under 35, che lavoreranno per più giornate fra prove e spettacoli.

