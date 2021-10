Bariumusicale - Battisti e Mogol e i cantautori italiani

Ami Lucio Battisti & Mogol? Venerdì 15 Ottobre, presso il #Teatro Barium, si terrà uno speciale omaggio alla più celebre coppia artistica della musica italiana. Un eccezionale viaggio tra le loro canzoni più famose, gli aneddoti più curiosi ed i momenti più salienti della loro carriera.

Una indimenticabile serata speciale tra le melodie ed i retroscena di capolavori come “Il mio canto libero”, “I giardini di marzo”, “29 settembre”, 10 ragazze” Il tempo di morire”, “Emozioni”, Pensieri e parole”, “Con il nastro rosa”, Una donna per amico” etc...

Un coinvolgente #spettacolo live diretto da Gianluca Devi, cantautore e massimo esperto di cantautorato italiano. Un musicista reduce da oltre 1000 concerti live e spettacoli in tutta Europa.



- Costo 13€ Posto riservato in poltrona e panzerotto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...