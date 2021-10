Bariumusicale - Gianluca Devi

Un emozionante concerto live, voce e chitarra, dedicato ai più grandi Cantautori Italiani. Un coinvolgente spettacolo per cantare, tutti insieme, i più grandi capolavori, verranno ripercorse le loro carriere, raccontati i più emozionanti e curiosi aneddoti sulle vite dei cantautori e sui significati dei brani.. In un divertente e unico viaggio a 360 gradi nel mondo dei Cantautori Italiani.

Gianluca Devi, musicista e cantautore, fortemente appassionato, da oltre 15 anni porta in scena,

spettacoli e concerti dedicati interamente alle magia dei grandi Cantautori Italiani. I suoi concerti (più di 1000) sono interattivi, ricchi di sorprese e curiosità.





- Costo 15€ Posto riservato in poltrona e panzerotto.

