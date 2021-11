Bariumusicale - I no age tribute rock band

Per gli amanti del rock iconico, per quelli che erano ragazzini in quegli anni fantastici, i NO AGE reinterpretano i migliori brani dei Rolling Stones, dei Queen, di David Bowie, Beatles e tanti altri dagli anni 70 in poi.

La formazione di musicisti accomunati dalla stessa passione, vi faranno cantare e divertire ricordando quei tempi.



I NO AGE

Valeria Ruggiero voce

Gigi Gentile basso

Lorenzo Triggiani chitarra

Enzo Sblendorio batteria





- Costo 15 € Posto riservato in poltrona e panzerotto

